Хресна хода прочан УПЦ мп прибула до Почаєва (відео)

Піша хресна хода вірян УПЦ мп вже прибула до Почаєва.

Про це інформує «Перший козацький».

Межу Тернопільщини й Хмельниччини прочани пересікли ще вчора. Заночували в Кременецькому районі. За словами одного зі священників, кількість людей вже тоді сягнула 10 тисяч. Із Довжку, що на Хмельниччині, нагадав він, виходило близько двох тисяч.



Нагадаємо, хода розпочалася 19 серпня. Колону прочан цілодобово супроводжують правоохоронці. Вони стежать за дотриманням громадського порядку. Паломники ночують в наметах, у полі, бо в села їх люди не пускають. Хоча дорогою подекуди вірних московської церкви частують наїдками та напоями. Для паломників організували щедру польову кухню.

Чоловікам призовного віку, зазначають у соцмережах, – дорогою вручають повістки. А на вірянку з георгієвською стрічкою поліціянти скали протокол про адмінправопорушення

Додамо, що у юридичному відділі УПЦ мп заявили, що влада не має повноважень забороняти хресні ходи, а зробити це можна лише в судовому порядку.

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