На Тернопільщині нагадали правила безпечного відпочинку біля електромереж

Літо вже зовсім близько, а разом із ним — пік відпочинку на природі. Жителі Тернопільщини дедалі частіше обирають дозвілля біля водойм, у лісах та на відкритих територіях. Та разом із гарними емоціями важливо пам’ятати і про безпеку.
Енергетики нагадують прості, але життєво важливі правила поведінки поблизу електромереж.
Фахівці наголошують: місця під лініями електропередач не підходять для пікніків, риболовлі чи тривалого перебування.
Небезпека полягає у тому, що ураження електричним струмом можливе навіть без безпосереднього контакту.
⚠️ Струм може вразити:
Навколо ліній електропередач діють спеціальні охоронні зони.
Їхня ширина залежить від рівня напруги та може становити від 2 до 40 метрів по обидва боки від крайніх проводів.
Саме тому варто уважно обирати місце для відпочинку та уникати небезпечних ділянок.
Окреме застереження стосується любителів риболовлі.
❗ Не пересувайтеся з розгорнутою вудкою під лініями електропередач.
Вудилища та волога волосінь добре проводять електричний струм і можуть становити смертельну загрозу.
Усе, що стосується електрообладнання та мереж, повинні обслуговувати виключно спеціалісти.
Енергетики закликають жителів Тернопільщини берегти себе та своїх близьких, планувати відпочинок відповідально й пам’ятати: безпечне дозвілля починається з уважності та здорового глузду.