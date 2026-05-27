На Тернопільщині нагадали правила безпечного відпочинку біля електромереж

Літо вже зовсім близько, а разом із ним — пік відпочинку на природі. Жителі Тернопільщини дедалі частіше обирають дозвілля біля водойм, у лісах та на відкритих територіях. Та разом із гарними емоціями важливо пам’ятати і про безпеку.

Енергетики нагадують прості, але життєво важливі правила поведінки поблизу електромереж.

Фахівці наголошують: місця під лініями електропередач не підходять для пікніків, риболовлі чи тривалого перебування.

Небезпека полягає у тому, що ураження електричним струмом можливе навіть без безпосереднього контакту.

⚠️ Струм може вразити:

на відстані до 1,5 метра від елементів електромережі;

від елементів електромережі; у разі обриву проводу — на відстані до 8 метрів.

Дотримуйтеся меж охоронних зон

Навколо ліній електропередач діють спеціальні охоронні зони.

Їхня ширина залежить від рівня напруги та може становити від 2 до 40 метрів по обидва боки від крайніх проводів.

Саме тому варто уважно обирати місце для відпочинку та уникати небезпечних ділянок.

Рибалкам варто бути особливо уважними

Окреме застереження стосується любителів риболовлі.

❗ Не пересувайтеся з розгорнутою вудкою під лініями електропередач.

Вудилища та волога волосінь добре проводять електричний струм і можуть становити смертельну загрозу.

Електромережі — зона відповідальності фахівців

Усе, що стосується електрообладнання та мереж, повинні обслуговувати виключно спеціалісти.

Енергетики закликають жителів Тернопільщини берегти себе та своїх близьких, планувати відпочинок відповідально й пам’ятати: безпечне дозвілля починається з уважності та здорового глузду.