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Віддала за магічні послуги майже 3 тисячі доларів

04.06.2026

Вишнева Галина

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Кримінал, Новини

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Як розповіли у поліції, до співробітників Тернопільського районного управління поліції звернулася жителька обласного центру із повідомленням про шахрайство, внаслідок якого вона втратила значну суму коштів.

За словами заявниці, невідома особа через один з месенджерів запропонувала послуги з проведення обрядів різного характеру та переконала жінку у необхідності здійснення грошового переказу.

Довірившись співрозмовнику, потерпіла перерахувала на вказаний банківський рахунок 2870 доларів США.

Після отримання коштів псевдоцілитель припинив спілкування, а обіцяних послуг заявниця так і не отримала.

Усвідомивши, що стала жертвою афериста, жінка звернулася по допомогу до правоохоронців. За даним фактом поліцейські проводять перевірку та встановлюють особу, причетну до вчинення шахрайських дій.

 

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