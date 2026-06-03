У Збаразькій громаді заборонили «прямотоки», бензопили та газонокосарки під час тривог і комендантської години

Виконавчий комітет Збаразької міської ради ухвалив рішення про заборону експлуатації транспортних засобів і мототехніки, які створюють підвищений рівень шуму. Відповідне рішення №164 було прийняте 19 травня 2026 року з метою посилення безпеки населення в умовах воєнного стану.

Згідно з документом, на території Збаразької міської територіальної громади на період дії воєнного стану заборонено використання:

транспортних засобів із системами випуску відпрацьованих газів типу «прямоток»;

автомобілів та мотоциклів з іншими вихлопними системами без шумопоглинання;

мототехніки, що створює значний шум під час роботи, зокрема: газонокосарок; бензопил.



Обмеження діятимуть під час оголошення сигналів цивільного захисту «Увага всім», «Повітряна тривога», а також у період комендантської години.

Чому запровадили обмеження

Рішення ухвалене відповідно до Закону України «Про правовий режим воєнного стану» та на виконання рішення Ради оборони Тернопільської області щодо забезпечення заходів правового режиму воєнного стану.

У міській раді наголошують, що гучні звуки двигунів та мототехніки можуть ускладнювати своєчасне розпізнавання реальних загроз, зокрема звуків ворожих безпілотників або інших засобів повітряного нападу.

Контроль за виконанням

Виконавчий комітет рекомендував відділенню поліції №4 (м. Збараж) Тернопільського районного управління поліції ГУНП у Тернопільській області здійснювати контроль за виконанням цього рішення та вживати необхідних заходів реагування у межах своїх повноважень.

У громаді закликають жителів із розумінням поставитися до тимчасових обмежень та дотримуватися встановлених правил задля спільної безпеки.