У Збаразькій громаді заборонили «прямотоки», бензопили та газонокосарки під час тривог і комендантської години

Виконавчий комітет Збаразької міської ради ухвалив рішення про заборону експлуатації транспортних засобів і мототехніки, які створюють підвищений рівень шуму. Відповідне рішення №164 було прийняте 19 травня 2026 року з метою посилення безпеки населення в умовах воєнного стану.
Згідно з документом, на території Збаразької міської територіальної громади на період дії воєнного стану заборонено використання:
Обмеження діятимуть під час оголошення сигналів цивільного захисту «Увага всім», «Повітряна тривога», а також у період комендантської години.
Рішення ухвалене відповідно до Закону України «Про правовий режим воєнного стану» та на виконання рішення Ради оборони Тернопільської області щодо забезпечення заходів правового режиму воєнного стану.
У міській раді наголошують, що гучні звуки двигунів та мототехніки можуть ускладнювати своєчасне розпізнавання реальних загроз, зокрема звуків ворожих безпілотників або інших засобів повітряного нападу.
Виконавчий комітет рекомендував відділенню поліції №4 (м. Збараж) Тернопільського районного управління поліції ГУНП у Тернопільській області здійснювати контроль за виконанням цього рішення та вживати необхідних заходів реагування у межах своїх повноважень.
У громаді закликають жителів із розумінням поставитися до тимчасових обмежень та дотримуватися встановлених правил задля спільної безпеки.