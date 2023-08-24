«Плювок в обличчя родин загиблих і захисників» – військовослужбовець з Тернопільщини про ходу вірян УПЦ мп

Заборонити й не допустити ходу «руського міра» з георгієвськими стрічками до Почаївської Лаври на території Лановецької ОТГ й Тернопільської області вимагають ветерани АТО/ООС, воїни російсько-української війни, інваліди війни, члени сімей загиблих, волонтери, духовенство та парафіяни Лановецького благочиння Православної Церкви України, громадськість Лановечини.

Відповідне звернення до голів Лановецької міської, Кременецької районної рад, начальника Тернопілької ОВА, правоохоронців та СБУ у оприлюднив командир відділення 80-ї окремої десантно-штурмової бригади ДВШ ЗСУ, співзасновник ГС «Рух ветеранів Тернопіллля», староста Буглова, що на Лановеччині, Дмитро Харчук.

«Ця хода – це приниження та плювок в обличчя загиблих родин наших воїнів та тих захисників, які сьогодні боронять нашу Україну на Сході та Півдні, – це зневага до Української влади, зневага до Вас особисто та суспільства в цілому! Це ніщо інше, як реванш проросійських сил, які ще чекають освободітєлєй зі Сходу, як в вересні 1939 року!» – йдеться в документі.

Для унеможливлення різного характеру провокацій, зниження соціальної напруги та заради поваги до живих і загиблих героїв-захисників, автори звернення вимагають у правоохоронців та влади дій, щоб «не допустити зіткнення та кровопролиття!»

«В іншому випадку ми залишаємо за собою Конституційне право і самі звернемо цю орду! – йдеться у зверненні. – Правий Сектор, ВО «Тризуб», ветерани які у відпустці чи після поранення, і всі небайдужі – прохання слідкувати за цією подією і у разі чого, бути готовими вийти на вулиці рідного краю!»