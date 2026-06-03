Збаразька громада втратила захисника: підтвердилася загибель Андрія Новака

баразька громада знову у жалобі. Стало відомо про загибель військовослужбовця Андрія Новака, який тривалий час вважався зниклим безвісти.
Трагічну звістку повідомив Збаразький м
Андрій Новак, 1988 року народження, служив розвідником-гранатометником та виконував бойові завдання у складі Сил оборони України.
За офіційною інформацією, воїн загинув 19 вересня 2023 року під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Вербове Запорізької області.
Рідні до останнього сподівалися на добру звістку, однак найболючіші побоювання підтвердилися.
Зустріч траурного кортежу із тілом захисника відбудеться у четвер, 4 червня, у Сквері Героїв у Збаражі.
🕯️ Початок — о 13:00.
Кортеж рухатиметься через доброводівське перехрестя.
Після спільної молитви у Сквері Героїв траурна процесія попрямує:
Попрощаються із захисником у п’ятницю, 5 червня.
⛪ Чин похорону розпочнеться об 11:00.
У громаді закликають мешканців долучитися до прощання та віддати останню шану воїну.
«Просимо прийти і гідно вшанувати Героя, який віддав життя за українську свободу і незалежність, за майбутнє кожного з нас», — йдеться у повідомленні.
🕯️ Щирі співчуття рідним, близьким та побратимам Андрія Новака. Вічна пам’ять і слава Герою України.
іський голова Роман Полікровський.