Травневий книгопад на літературному об’єднанні

В останній день весни відгомоніло травневе літературне об’єднання при Тернопільській обласній організації Національної спілки письменників України. Як і зазвичай, засідання розпочалося зі вступного слова керівника літературного об’єднання Зіновія Кіпибіди про новини в літературному житті Тернопільщини та нагадування присутнім про те, що ще місяць триватиме прийом матеріалів до цьогорічного колективного літературно-мистецького альманаху “ПОДІЛЬСЬКА ТОЛОКА”, зазначивши, що надіслати твори можна на електронну адресу: ptoloka@ukr.net.

А потім, під його чітким модерування розпочався справжнісінький весняний презентаційний книгопад. Своїми поетичними збірками, які нещодавно вийшли у світ, дивували: Віктор Насипаний (книга «Верлібри душі»), Тарас Бурак («Дорога»), Валерій Дідух («Дорога сподівань і звершень») та Василина Вовчанська («Світлотіні серця»). Заслужений журналіст України Євген Баров запрезентував поетичну збірку «Життєва дорога» авторства Ярослава Бензи, світла йому пам’ять.

Талановита Юліана Нестерович, яка нещодавно отримала Стипендію Президента України для молодих письменників, поділилася радісною новиною про те, що її нова книга “Тільки ти: Козацький рід” уже проходить усі підготовчі етапи друку у видавництві “БОГДАН”. Новий роман письменниці — своєрідний синтез соціально-психологічного жанру з родинною сагою, з елементами історичного та любовного романів. Сюжет надзвичайно цікавий, бо йдеться тут і про життя у селі родини Вишняків, де баба Теодозія, як справжній матріарх сімейства тримає все і всіх під своїм чітким контролем, але час змінюється, бо події розвиваються в роки здобуття Україною Незалежности, і нове покоління їхньої сім’ї вириваються з-під контролю; і про кохання онучки Люби до місцевого хулігана, і про кохання Дозі до Зенона Козачука — колишнього вояка УПА, який повертається до рідного села після 1991 року, на тридцять років старшого від дівчини; і про героїчні, подекуди — трагічні, сторінки історії України й роду Вишняків.

Звучало також і поетичне розмаїте слово від Валентини Судоми, Анни-Віталії Палій, Омеляна Мацьопи, Богдана Манюка, Юрія Заяця, Олександри Михайлович, Іванки Гриців, і щемлива мала проза Світлани Нестерович. В гумористичній тайстрі, як завше звучали дотепи, есенції та пародії від Богдана Вилущака, Володимира Бойка ти Миколи Базіва.

В час короткочасного диспуту життєвою мудрістю, творчими планами та здобутками поділилися Ніна Фіалко та Ярослав Дзісяк. Так, Золота письменниця України Н.Фіалко зазначила, що у тому ж видавництві “БОГДАН” чекає на друк повість, яка спрямована на підліткову читацьку аудиторію та педагогів, оскільки твір патріотичного та виховного характеру. Авторка не даремно назвала повість “Відчайдухи сірої зони”, адже книжка про життя людей в час повномаштабного вторгнення в районі так званої “сірої зони” (це зона яка знаходиться під вогневим ураженням воюючих сторін). Події розгортаються навколо трагічної історії про те, як росіянці обманом вивезли учнів пеших-третіх класів, ніби на відпочинок на базу “Артек”, а насправді — підступно викрали українських дітей, в серцях яких пробуджуються паростки патріотизму і супротиву.

Як бачимо, література рідного краю розвивається, примножується новими надбаннями у форматі книг, у здобутті премій, яскраво підсвічуючи імена письменників і запалюючи нові зірки на літературному небосхилі України.

Наостанок Зіновій Кіпибіда анонсував майбутню зустріч із поетесою з Чортківщини Анастасією Триш у рамках проєкту “Творчі діалоги” з письменницею Василиною Вовчанською. А відбуваються вони традиційно у другу неділю кожного місяця о 13:00, у світлиці Тернопільської обласної організації НСПУ, за адресою м. Тернопіль, вул. Йосипа Сліпого, д.3. Тут завжди атмосферно, гамірно, надзвичайно цікаво та творчо.

Іванна ГРИЦІВ