Тернопільщина під загрозою атаки: в ОВА закликали мешканців не ігнорувати повітряні тривоги

У Тернопільській обласній військовій адміністрації закликали жителів області бути особливо уважними під час повітряних тривог та негайно переходити в укриття.
Відповідне звернення оприлюднив начальник Тернопільської ОВА Тарас Пастух.
За словами керівника області, російські війська можуть готувати нові удари по українських містах і громадах.
У повідомленні наголошується, що Тернопіль та область цієї ночі потребують підвищеної пильності.
«Сьогодні ніч особливо небезпечна для Тернополя – переходьте в укриття одразу, коли почуєте повітряну тривогу», – написав Тарас Пастух.
В ОВА просять жителів Тернопільщини:
Керівник області наголосив, що ефективна робота сил протиповітряної оборони важлива, однак особиста відповідальність та дотримання правил безпеки також рятують життя.
«Наше ППО на сторожі – але і особиста дисципліна рятує життя», – зазначив Тарас Пастух.