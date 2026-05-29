Тернопільщина під загрозою атаки: в ОВА закликали мешканців не ігнорувати повітряні тривоги

У Тернопільській обласній військовій адміністрації закликали жителів області бути особливо уважними під час повітряних тривог та негайно переходити в укриття.

Відповідне звернення оприлюднив начальник Тернопільської ОВА Тарас Пастух.

За словами керівника області, російські війська можуть готувати нові удари по українських містах і громадах.

У повідомленні наголошується, що Тернопіль та область цієї ночі потребують підвищеної пильності.

«Сьогодні ніч особливо небезпечна для Тернополя – переходьте в укриття одразу, коли почуєте повітряну тривогу», – написав Тарас Пастух.

Мешканців закликають завчасно підготуватися

В ОВА просять жителів Тернопільщини:

не ігнорувати сигнали повітряної тривоги;

завчасно знати найближче укриття;

негайно переходити у безпечне місце після оголошення тривоги;

залишатися в укритті до офіційного повідомлення про відбій.

Керівник області наголосив, що ефективна робота сил протиповітряної оборони важлива, однак особиста відповідальність та дотримання правил безпеки також рятують життя.