У Тернополі вшанували пам’ять Героя Небесної Сотні Назарія Войтовича

У Тернополі відбулися пам’ятні заходи з нагоди вшанування Героя України Назарія Войтовича — одного з наймолодших учасників Революції Гідності, який загинув на Майдані у лютому 2014 року.
Меморіальні заходи пройшли 3 червня 2026 року у Тернопільському кооперативному фаховому коледжі, де свого часу навчався майбутній Герой. Цьогоріч Назарію Войтовичу мало б виповнитися 30 років.
На прохання адміністрації навчального закладу заупокійну літію за полеглим Героєм відслужив митрополит Тернопільський і Кременецький Нестор.
Разом із владикою молилися:
До спільної молитви долучилися студенти, викладачі та працівники коледжу.
Після богослужіння у навчальному закладі відбулася академія-реквієм, під час якої присутні згадали життя, мрії, захоплення та жертовний вчинок Назарія Войтовича.
Юнак загинув від кулі снайпера під час трагічних подій 20 лютого 2014 року на Майдані Незалежності в Києві. Він став одним із символів боротьби українців за свободу, гідність та європейське майбутнє держави.
Учасники заходу наголосили, що ім’я Назарія Войтовича назавжди залишиться в історії України як приклад мужності, самопожертви та любові до Батьківщини.
Світла пам’ять про Героя Небесної Сотні продовжує жити у серцях українців та надихає нові покоління на відданість своїй країні.
🕯️ Вічна пам’ять Герою України Назарію Войтовичу.