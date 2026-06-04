У Тернополі вшанували пам’ять Героя Небесної Сотні Назарія Войтовича

У Тернополі відбулися пам’ятні заходи з нагоди вшанування Героя України Назарія Войтовича — одного з наймолодших учасників Революції Гідності, який загинув на Майдані у лютому 2014 року.

Меморіальні заходи пройшли 3 червня 2026 року у Тернопільському кооперативному фаховому коледжі, де свого часу навчався майбутній Герой. Цьогоріч Назарію Войтовичу мало б виповнитися 30 років.

На прохання адміністрації навчального закладу заупокійну літію за полеглим Героєм відслужив митрополит Тернопільський і Кременецький Нестор.

Разом із владикою молилися:

протоієрей Сергій Росіцький ;

; протоієрей Ігор Прийдун ;

; протоієрей Андрій Гаджала ;

; диякон Віталій Їжак.

До спільної молитви долучилися студенти, викладачі та працівники коледжу.

Згадали життєвий шлях і подвиг Героя

Після богослужіння у навчальному закладі відбулася академія-реквієм, під час якої присутні згадали життя, мрії, захоплення та жертовний вчинок Назарія Войтовича.

Юнак загинув від кулі снайпера під час трагічних подій 20 лютого 2014 року на Майдані Незалежності в Києві. Він став одним із символів боротьби українців за свободу, гідність та європейське майбутнє держави.

Пам’ять, яка живе

Учасники заходу наголосили, що ім’я Назарія Войтовича назавжди залишиться в історії України як приклад мужності, самопожертви та любові до Батьківщини.

Світла пам’ять про Героя Небесної Сотні продовжує жити у серцях українців та надихає нові покоління на відданість своїй країні.

🕯️ Вічна пам’ять Герою України Назарію Войтовичу.