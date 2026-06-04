Студентка з Бучача стала призеркою змагань з кінного спорту на Львівщині

Студентка Бучацького фахового коледжу Уляна Кутрань успішно виступила на відкритих регіональних змаганнях з кінного спорту «EQUICOR ЧЕРВОНІ МАКИ», які відбулися у Львові.
Уляна представляла кінно-спортивний клуб «Торнадо» з Бучача та протягом трьох днів змагалася разом із конем Олімпік Пан у дисципліні подолання перешкод.
За підсумками виступів спортсменка продемонструвала високий рівень підготовки та майстерності, здобувши друге місце на маршруті висотою 90 сантиметрів.
У Бучацькому фаховому коледжі привітали студентку з успішним виступом та відзначили її цілеспрямованість і працелюбність.
«Завдяки своїй наполегливості, працьовитості, стійкості характеру дівчина здобуває високих результатів. Вітаємо нашу призерку та бажаємо нових досягнень у кінному спорті», – зазначили у навчальному закладі.
Успіх Уляни Кутрань став ще одним підтвердженням того, що молоді спортсмени Тернопільщини гідно представляють свої громади на змаганнях різного рівня та досягають вагомих результатів завдяки наполегливій праці й любові до спорту.
🏇 Вітаємо спортсменку з почесним досягненням та бажаємо нових перемог на майбутніх стартах!