Студентка з Бучача стала призеркою змагань з кінного спорту на Львівщині

Студентка Бучацького фахового коледжу Уляна Кутрань успішно виступила на відкритих регіональних змаганнях з кінного спорту «EQUICOR ЧЕРВОНІ МАКИ», які відбулися у Львові.

Уляна представляла кінно-спортивний клуб «Торнадо» з Бучача та протягом трьох днів змагалася разом із конем Олімпік Пан у дисципліні подолання перешкод.

За підсумками виступів спортсменка продемонструвала високий рівень підготовки та майстерності, здобувши друге місце на маршруті висотою 90 сантиметрів.

Високий результат завдяки наполегливості

У Бучацькому фаховому коледжі привітали студентку з успішним виступом та відзначили її цілеспрямованість і працелюбність.

«Завдяки своїй наполегливості, працьовитості, стійкості характеру дівчина здобуває високих результатів. Вітаємо нашу призерку та бажаємо нових досягнень у кінному спорті», – зазначили у навчальному закладі.

Гордість Бучаччини

Успіх Уляни Кутрань став ще одним підтвердженням того, що молоді спортсмени Тернопільщини гідно представляють свої громади на змаганнях різного рівня та досягають вагомих результатів завдяки наполегливій праці й любові до спорту.

🏇 Вітаємо спортсменку з почесним досягненням та бажаємо нових перемог на майбутніх стартах!