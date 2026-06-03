У червні прогнозують шість магнітних бур 

У перший місяць літа на Землі очікують магнітні бурі слабкої, середньої та сильної інтенсивності.

Магнітні бурі на кожну людину впливають по-різному. У когось викликають пригнічений настрій та головний біль, а в когось – загострення хронічних хвороб. За словами лікарів, магнітні бурі – це потенційно небезпечні для здоров’я явища. У дні магнітних бур метеозалежні, літні та хронічно хворі люди можуть відчувати нездужання.

Знаючи точні дати магнітних бур, можна заздалегідь підготуватися і вберегти свій організм від їхнього негативного впливу. Варто у ці дні відмовитися від алкоголю та надмірного споживання кави.

За попередніми прогнозами, слід бути особливо уважними у такі дні:

3–4 червня – незначні магнітні коливання, може боліти голова, виникнути безсоння.

6–7 червня – слабка магнітна буря, можуть виникнути легкі симптоми слабкості.

9 червня – магнітна буря середньої інтенсивності, негативний вплив якої відчують люди із хронічними захворюваннями. Варто обмежити вживання шкідливої їжі, алкоголю.

11–13 червня – потужна магнітна буря. Тим, хто страждає на хвороби серця, радять звести до мінімуму фізичну та інтелектуальну працю. Метеочутливі люди можуть відчувати підвищення тиску, втому.

18–22 червня – сильна магнітна буря. Магнітне збурення буде особливо потужним, тому погане самопочуття може бути й в абсолютно здорових людей. Можливі різкі перепади настрою, головний біль, біль у суглобах і запалення хронічних захворювань.

27–29 червня – незначні магнітні коливання. У ці дні можуть виникнути легкі симптоми слабкості, апатія та депресія.

Для кращого самопочуття під час бурі дотримуйтесь наступних правил: більше гуляйте на свіжому повітрі; намагайтесь менше нервувати; пийте більше води або зеленого чаю; їжте менше смаженої, гострої та жирної їжі, а більше сезонних овочів та зелені; не перевантажуйте себе фізичними вправами.