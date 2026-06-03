Поважний ювілей заліщицької оздоровниці

У вівторок, 26 травня, КНП «Заліщицький обласний госпіталь інвалідів війни та реабілітованих» Тернопільської обласної ради відзначив 80 років з часу свого заснування. Очолює медичний заклад Анатолій Георгійович Кноль. У госпіталі працює понад 100 досвідчених спеціалістів, які 24 години на добу надають професійні консультації щодо лікування та реабілітації.

Дійство розпочалось з оглядового майданчика верхнього парку, де слово мав генеральний директор медзакладу Анатолій Георгійович. Подякував гостям, які з’їхались з Тернопільщини, Чортківщини, Чернівеччини, Хмельниччини та інших регіонів України. Звісно, протягом усього дня очільник закладу і медичний персонал отримували поздоровлення, почесні грамоти, подарунки.

Опісля в актовій залі госпіталю відбувся II форум науки і практики «Реабілітація без бар’єрів: інклюзивний вимір сучасної системи охорони здоров’я». З початку повномасштабного вторгнення заклад забезпечив допомогу для більш, як трьох тисяч поранених військовослужбовців та цивільних осіб. Господар дійства Анатолій Кноль розповідав, що Заліщики – перлина західного краю над Дністром, де є чудові ландшафтні природні ресурси. У закладі займаються з ветеранами, які втратили верхні та нижні кінцівки, мають різні види ампутацій. Тут відносно недавно почали застосовувати музику. Пацієнтам поліпшують дрібну моторику. Запровадили арттерапію. Тому співпрацюють з мистецькими школами, аби добитися якнайкращих результатів. І природа, і спеціалісти, і сучасна апаратура – усе в комплексі допомагає подолати фізичні та моральні вади.

Учасники дводенного форуму, який тривав 26 і 27 травня, стали керівники та менеджери закладів охорони здоров’я, представники реабілітаційних закладів і центрів, органів державної влади та місцевого самоврядування, фахівці у сфері медичної, фізичної, психологічної та соціальної реабілітації, представники ветеранських організацій, громадського сектору, професорсько-викладацький склад, науковці, аспіранти, здобувачі вищої освіти та слухачі освітньої програми « Менеджмент закладів охорони здоров’я». На форумі обговорили сучасні підходи до розвитку доступних, інклюзивних і якісних реабілітаційних послуг у системі охорони здоров’я.

Військові, які віддають своє здоров’я за оборону кордонів України, заслуговують на найкращу медичну допомогу. Важливо, аби суспільство і держава на всіх рівнях активно підтримували ветеранів. Лікарі роблять усе можливе, щоб якомога більше поранених відновили фізичне і ментальне здоров’я, змінили життя на краще, реалізували свій потенціал, почали працювати та будувати гармонійні стосунки з іншими людьми. Процедури допомагають зняти напругу, тривожні стани, отримати повноцінний сон.

Паралельно на місцевому стадіоні відбувся турнір з Ампфутболу. Це адаптований вид спорту, в якому зазвичай змагаються команди з 7 гравців (6 польових та воротар). В Україні наразі Ампфутбол активно розвивається, як дієвий інструмент для повернення ветеранів і ветеранок до активного життя. Польові гравці мають ампутацію нижньої кінцівки і тому пересувалися за допомогою спеціальних милиць і грали без протезів. Воротарі були з проблемами верхньої кінцівки. Вони грали без милиць, не перетинами межі власного штрафного майданчика.

Тернопільська команда «Вікінги» (головний тренер Михайло Оліяр) змагалися з хмельницькими «Вовками». За 5 хвилин до закінчення напруженого другого тайму рахунок змінив Степан Гончарик – гравець «Вікінгів» під №10. Словом, команда з Тернополя вийшла у фінал. Згодом чернівецька «Сталь-Буковина» зійшлася з командою «Вовки» з м.Хмельницький. Чернівці виграли. Їх врятували пенальті. Тому у фіналі тернопільська команда зустрілась з чернівецькими спортсменами. У другому таймі наші гравці знову відкрили рахунок. Тренери дякували Юрію Лисому. «Вікінги» здобули бажану перемогу.

Генеральний директор Анатолій Георгійович Кноль привітав усіх гравців, відмітив їхню неймовірну і видовищну гру. Адже всі вони є прикладом для багатьох здорових людей, яким часто-густо лінь встати з дивану і почати займатися спортом.

Редакція газети «Свобода» також вітає колектив Заліщицького госпіталю з ювілейною датою. Бажаємо успіхів на медичній ниві, миру, невичерпної наснаги та енергії. Щоб ваша праця приносила задоволення, щиру повагу пацієнтів, яким ви щодень даруєте здоров’я. Дякуємо гостинним Заліщикам за душевний прийом гостей, спортсменів, тренерів, волонтерів, журналістів. Смачно нагодували обідом і розважили піснями та танцями творчі колективи.

Оксана ВОЛОШИНА