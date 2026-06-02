Безбарвна гра й цілком закономірна поразка

1 червня, у заключному, 30-му турі чемпіонату України з футболу серед команд першої ліги тернопільська «Нива» зустрічалася в гостях із ФК «ЮКСА» з Київської області. Якщо «Ниві» таки вдалося уникнути перехідних матчів за право виступати у першій лізі й навіть у разі власної поразки та перемоги «Чернігова» у якого 31-е очко, нижче 12 місця у підсумковій турнірній таблиці тернопільські футболісти не опускалися, то господарям потрібно було здобувати очки або сподіватися на знову ж таки, що чернівські футболісти не переможуть «Агробізнес».

Натомість, «Нива», у разі перемоги, могла не тільки взяти реванш за поразку на власному полі, а й за сприятливих результатів у паралельних матчах піднятися на 6-е місце. Хоча, мабуть, ніхто й не вірив у перемогу «Ниви», питання хіба було з яким рахунком «Нива» програє…

Тому й не було дивно, що вже на початку першого тайму, господарі на 5-й хвилині відкрили рахунок. Після подачі з кутового Пабла Рамона, Олексій Жданович ударом головою влучив у дальній кут воріт Іллі Ольхового – 1:0.

«ЮКСА» продовжувала контролювати поєдинок і, звичайно, мала можливості щоби збільшувати рахунок. Футболісти «Ниви», натомість, у першому таймі немогли чим відповісти господарям. Тож нічого дивного не сталося, коли на 45-й хвилині господарі подвоїли рахунок. Влучного удару за меж штрафної завдав Емере – 2:0.

У другому таймі після проведених замін, територіальною та ігровою перевагою більше володіли гості. Непогано пробивав Сергій Давидов, але господарів виручив воротар. «ЮКСА» маючи перевагу у два м’ячі грала більшість від оборони, але їхні контратаки були досить небезпечними. Тому, одна з них, на 72-й хвилині завершилася черговим взяттям воріт «Ниви». Після вивіреної передачі активного Пабло Рамона, Микита Ситников спрямував м’яча у у порожні ворота тернополян – 3:0.

«Нива» хотіла б відквитати одного м’яча. Після виходу на заміну, гру намагався загострити Мар’ян Мисик. На 81-й хвилині після удару Василя Буртника «ЮКСУ» врятував воротар. Були й інші напівмоменти, коли на 86-й пробивав Андрій Демиденко… Але час збігав, рахунок не змінювався, і навіть, вже не видно було за рахунок чого, футболісти «Ниви» могли б забити гол престижу. Тож чергова безбарвна гра «Ниви» й закономірна поразка…

Тернопільські футболісти маючи в активі 34-и очки завершили виступи у сезоні 2025–2026 року на 12-й сходинці турнірної таблиці, тобто за крок від перехідних матчів. Ось таким, після непоганого старту у сезоні, завершився виступ «Ниви».

ФК «ЮКСА» – «Нива» (Тернопіль) – 3:0 (2:0).

Голи: О. Жданович (5), Емере (45), М. Ситников (72).

«Нива»: І. Ольховий, А. Демиденко, В. Буртник, М. Михальчук (М. Бац, 78), А. Дем’янчук, С. Давидов, В. Михайлів, Т. Галас (Р. Посєвкін, 77), Д. Резепов (М. Угринюк, 66), В. Напуда (М. Пежинський, 78), А. Дудік (М. Мисик, 46). Заміна: В. Шарун, Б. Бідзінський. Тренер – Я. Матвіїв.

В. К.