На Запоріжжі загинув 34-річний захисник зі Зборівщини Руслан Ільчун

Зборівщина знову у скорботі. Захищаючи Україну, загинув житель селища Залізці Руслан Ільчун.

Трагічну звістку повідомив Залозецький селищний голова Андрій Нога.

За офіційною інформацією, Руслан Федорович Ільчун, 1991 року народження, загинув 21 травня 2026 року під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Воздвижівка Запорізької області.

У громаді наголошують, що захисник до останнього залишався вірним військовій присязі та українському народові.

«Його мужність, стійкість та відданість своїй землі назавжди залишаться прикладом для кожного з нас», – зазначив у повідомленні Андрій Нога.

Громада висловлює співчуття рідним

Загиблому воїну було 34 роки. Його смерть стала важкою втратою для родини, друзів, побратимів та всієї громади.

У Залозецькій громаді висловлюють щирі співчуття рідним і близьким полеглого захисника. Жодні слова не здатні вгамувати біль цієї втрати, але пам’ять про його подвиг житиме вічно.

Інформацію про зустріч траурного кортежу та чин поховання Руслана Ільчуна повідомлять додатково.

🕯️ Вічна пам’ять і слава Герою України.

