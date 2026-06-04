Відійшла у вічність викладачка Чортківського ВПУ Антоніна Колодницька

Освітянська спільнота Чортківщини зазнала важкої втрати. Відійшла у вічність багаторічна викладачка Державного навчального закладу «Чортківське вище професійне училище» Антоніна Миколаївна Колодницька.

Сумну звістку повідомили на офіційній сторінці навчального закладу.

Упродовж багатьох років Антоніна Колодницька працювала у Чортківському вищому професійному училищі, де викладала українську мову та літературу, прищеплюючи учням любов до рідного слова, культури та національних цінностей.

Колеги, учні та випускники згадують її як мудру наставницю, щиру людину, висококваліфіковану педагогиню та справжній приклад відданості своїй справі.

Завдяки її професіоналізму та наполегливій праці не одне покоління молодих людей отримало міцні знання та життєві орієнтири.

Залишалася частиною освітянської родини

Навіть після виходу на заслужений відпочинок Антоніна Миколаївна не втрачала зв’язку з рідним навчальним закладом.

Вона підтримувала колег, цікавилася життям училища, ділилася досвідом та добрим словом, залишаючись важливою частиною великої освітянської спільноти.

Щирі співчуття рідним і близьким

Адміністрація, викладацький колектив, працівники та учні Чортківського ВПУ висловили щирі співчуття родині, друзям та всім, хто знав і поважав Антоніну Миколаївну.

Світла пам’ять про талановиту педагогиню, мудру наставницю та добру людину назавжди залишиться у серцях її колег, учнів і всіх, кому вона присвятила своє життя та знання.

🕯️ Вічна пам’ять Антоніні Миколаївні Колодницькій.