Обікрала односельчанку

На Зборівщині жінка викрала банківську картку і зняла з неї 40 тисяч гривень

Як розповіли у поліції, до співробітників відділення поліції №2 м. Зборів надійшло повідомлення від місцевої жительки про те, що невідома особа викрала з її банківської картки 40 тисяч гривень.

Жінка не помітила зникнення картки та виявила її відсутність лише після того, як з рахунку почали списуватися кошти. У ході оперативних заходів поліцейські встановили особу, причетну до вчинення крадіжки. Нею виявилася односельчанка потерпілої.

Як з’ясувалося, фігурантка приходила в гості до заявниці та, скориставшись моментом, викрала банківську картку. Надалі вона поступово знімала з неї кошти. Загальна сума збитків становить 40 тисяч гривень.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу України (крадіжка).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 8 років.