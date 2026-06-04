«Агрон» та «Дністер» зіграли перші чвертьфінальні поєдинки

30 травня команди з Тернопільщини зіграли перші чвертьфінальні поєдинки аматорського чемпіонату України. Великогаївський «Агрон» на виїзді зустрічався із ФК «Олімпія» (Савинці, Полтавська область), а заліщицький «Дністер» – із ФК «Агротех» (Тишківка, Кіровоградська область).

У Миргороді в «Агрона» вийшов доволі непростий матч – з червоною карткою наприкінці поєдинку й без забитого м’яча. Незважаючи, що в «Агрона» через травми вибула низка гравців, великогаївські футболісти моментами володіли незначного територіальною перевагою та й грали цікавіше, загострювали Тарас Гром’як, Богдан Семенець, але не змогли подолати захист господарів, з іншого боку, добре, що не пропустили.

Команди розпочали поєдинок доволі обережно, мабуть, виконуючи настанови тренерів. Було багато боротьби, пресингу від обох команд, але все ж у нападі бракувало гостроти. Тож після першого тайму футболісти пішли на перерву без забитих м’ячів.

У другому таймі полтавчани спробували перехопити ініціативу, але тривалий час їм це не вдавалося зробити, надійно грав воротар Іван Рогаль. Вже ближче до завершення поєдинку господарі таки намагалися вирвати перемогу, але в атакувальних діях їм бракувало везіння й креативноситі. На 2-й доданій хвилині червону картку отримав і залишив поле гравець гостей Микола Кривдік, але це вилучення на результат матчу не вплинуло.

Тож безгольова нічия, і все вирішиться у Великих Гаях. А як показав перший поєдинок, «агронівцям» цілком під силу здолати суперника.

ФК «Олімпія» (Савинці, Полтавська область) – «Агрон» (Великі Гаї) – 0:0.

У поєдинку на Кіровоградщині діючий чемпіон аматорського чемпіонату України – заліщицький «Дністер» не зустрів особливого опору суперників.

Вже на 6-й хвилині «Дністер» вийшов вперед після гарного пасу зі штрафного від Тараса Червонецького, Микита Михайленко вийшов віч-на-віч з воротарем господарів й, ефектно прокинувши воротаря, спрямував м’яча у ворота «Агротеху» – 0:1.

Господарі пробували відігратися, а заліщицькі футболісти зловити тишківчан на контратаках і під час однієї з них на 26-й хвилині могли й збільшити рахунок, але після проходу Дячинського і передачі на партнера воротар тишківчан виручив господарів. Ще через чотири хвилини гостей врятував голкіпер «Дністра» Кузняк.

На 34-й хвилині заліщицькі футболісти подвоїли рахунок, після передачі від Андрія Малащука голом у воротах гостей відзначився Іван Дячинський.

У першому таймі глядачі більше забитих мячів не побачили і на перерву команди пішли за комфортної переваги «Дністра» – 0:2.

У другій половині зустрічі гра продовжувала тривати на зустрічних курсах. Гості все більше намагалися грати від оборони, розраховуючи на швидкі контратаки. І це принесло успіх. На 72-й хвилині прохід і передачу партнера по команді Микити Михайленка успішно завершив Юрій Захарків – 0:3.

На 79-й хвилині футболісти з Кіровоградщини відквитали один м’яч, з-за меж штрафного майданчику потужного удару завдав Павло Пастухов.

Звичайно, що футболісти «Агротеху» прагнули скоротити рахунок до мінімуму, але «Дністер» продовжував контролювати поєдинок і впевнено довів його до переможного завершення. Заліщицькі футболісти в суботу виглядали сильніше й технічніше, тому й цілком заслужили перемогу.

Звичайно, що спочивати на лаврах ще рано, адже «Дністер» не дуже впевнено проводить домашні поєдинки, натомість суперники доволі непогано почуваються, граючи в гостях.

«Агротех» (Тишківка, Кіровоградська область) – «Дністер» (Заліщики) – 1:3 (0:2).

Голи: П. Пастухов (79). – М. Михайленко (6), І. Дячинський (35), Ю. Захарків (72).

Матчі-відповіді відбудуться 6-7 червня.