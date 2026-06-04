На трасі М-30 нетверезий водій спричинив ДТП та злетів у кювет

На автодорозі М-30 Стрий — Ізварине сталася дорожньо-транспортна пригода за участю легкового автомобіля та вантажівки. На щастя, внаслідок аварії ніхто не постраждав.

Про інцидент повідомили патрульні поліцейські.

За попередніми даними, 64-річний водій автомобіля ЗАЗ Sens не впорався з керуванням, допустив зіткнення з вантажівкою, після чого його автомобіль з’їхав у кювет.

На місце події прибули працівники поліції, які встановлювали обставини аварії.

Результат тесту на алкоголь — 1,83 проміле

Під час спілкування з кермувальником патрульні помітили у нього явні ознаки алкогольного сп’яніння.

Огляд на стан сп’яніння провели на місці за допомогою алкотестера Drager.

➡️ Результат показав 1,83 проміле алкоголю, що більш ніж у дев’ять разів перевищує допустиму норму.

На порушника склали кілька адмінматеріалів

За результатами перевірки правоохоронці оформили на водія:

🔹 протокол за ст. 124 КУпАП (порушення правил дорожнього руху, що спричинило ДТП);

🔹 протокол за ч. 1 ст. 130 КУпАП (керування транспортним засобом у стані алкогольного сп’яніння);

🔹 постанову за ч. 1 ст. 126 КУпАП (керування транспортним засобом без відповідних документів).

Поліція закликає не сідати за кермо напідпитку

Правоохоронці вкотре нагадують водіям про небезпеку керування транспортом у стані сп’яніння.

Алкоголь суттєво знижує швидкість реакції та здатність адекватно оцінювати дорожню ситуацію, що нерідко призводить до трагічних наслідків.