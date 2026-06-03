На Теребовлянщині зіткнулися два Volkswagen Passat: травмувалися троє людей

Дорожньо-транспортна пригода за участю двох автомобілів Volkswagen Passat сталася 2 червня близько 18:45 у селі Дарахів Теребовлянської громади.

На місце аварії оперативно прибули працівники поліції, які документували обставини події та надавали необхідну допомогу учасникам ДТП.

За попередньою інформацією правоохоронців, житель Чортківського району, керуючи автомобілем Volkswagen Passat, не впорався з керуванням.

У результаті транспортний засіб виїхав на смугу зустрічного руху, де допустив зіткнення з іншим автомобілем цієї ж марки.

Троє людей отримали травми

Внаслідок сильного удару тілесні ушкодження отримали троє осіб.

Постраждалим надали необхідну медичну допомогу. Інформацію про характер травм та стан потерпілих наразі уточнюють.

Поліція встановлює обставини аварії

Правоохоронці продовжують перевірку та з’ясовують усі причини й обставини дорожньо-транспортної пригоди.

За результатами слідчих дій буде надано правову оцінку події.