Миті щастя на фестивалі молока

У неділю, на свято Зіслання Святого Духа (П’ятидесятниця), у селі Великий Ходачків відбулося грандіозне дійство – національний фестиваль молока «Фест молоко-2026». Засновником «Агроленду» і натхненником свята був підприємець-аграрій, народний депутат України Іван Чайківський.

Іван Адамович щиро подякував ЗСУ, представникам влади, гостям та учасникам свята, партнерам, спонсорам, представникам харчової промисловості та сільського господарства. Він зауважив, що українцям є чим пишатися, тому варто підтримувати, виробляти та споживати українське.

Голова ТОВА Тарас Пастух, який взяв участь у відкритті цього заходу, зазначив: «Етнопарк «Агроленд» – місце з особливою філософією, де спільне сімейне дозвілля та екоосвіта стають фундаментом нашої культури. Дякую організаторам за простір, де плекають традиції краю».

Дійство з перших хвилин взяв до своїх рук наш земляк, комічний актор, ведучий Тарас Стадницький, який виконував головну роль у телесеріалі «Танька і Володька».

В етнопарку «Агроленд» у цей день панувала особлива атмосфера тепла, єдності і пошанування українських традицій. Відвідувачі куштували крафтові різнокольорові сири, молоко, коктейлі, йогурти та ще безліч різних смаколиків. Це простір, де можна відпочити, відновитися, повернутися до справжніх цінностей. Було чимало локацій з Прикарпаття, Хмельницької, Київської, інших областей.

Неймовірно смачним морозивом пригощали виробники під маркою «Jolly», сирами – з Бахмача Чернігівської області. Представники сімейних молочних ферм з Рівненщини, Заліщиків, Вишнівця частували гостей власною молочною продукцією. Та що там казати, якщо лише тернопільська «Молокія» виготовляє більше ста продуктів з молока. Власноруч навіть можна було збити масло.

Потішали людей музики, численні фольклорні колективи. Дітлахи гралися на дитячому майданчику, аніматори розважали малечу, проводилися майстер-класи, відбувся пленер юних художників, були призи та подарунки від організаторів та тематичні фотозони. Неабияк подивували унікальні експонати та віртуальна мандрівка Трипільським селом.

Родзинкою свята став Євген Клопотенко – шеф-кухар, ресторатор, активіст, блогер, телеведучий. О 15-й годині на великій сцені розпочався його майстер-клас. Харизматичний Євген Клопотенко разом зі своєю командою готували моцарелу, полуницю з томатом, морозиво. Глядачі все дегустували і паралельно розмовляли з ресторатором. Він пропонував поєднувати непоєднуване: до картоплі додавати корицю, до курки – варення, експериментувати, не боятися відчувати різноманітні смаки і набувати таким чином кулінарний досвід.

Гостинно запрошували спробувати незвичну качану кашу з Полтавщини від Євгена Клопотенка, щедро приправлену грибами та зеленню. Його шоу запам’ятається учасникам фестивалю молока надовго. Згодом, ближче до вечора, тривало голосування за краще молочко – джерсей чи голштин. Обирали чемпіона.

Хочеться відмітити локацію під назвою «Благодійний фонд Івана Чайківського «Покрова», прибуток від продажу продукції якої перерахували 12-тій бригаді спецпризначення «Азов».

Сім’ї цього дня в «Агроленді» відпочили на славу, з користю, на деякий час забули про страшне воєнне лихоліття. Доволі прості речі, коли люди родинами приїжджають в «Агроленд», куштують смачні страви, веселяться, об’єднують суспільство.

Дійство відбулося на славу завдяки Івану Адамовичу Чайківському – організатору неймовірного свята молока, де кожен відчував миттєвості щастя. Дякуємо за популяризацію молочної галузі, вона надає безліч робочих місць і є корисною для споживачів.

Подібні заходи спонукають купувати якісні українські продукти, підтримувати вітчизняних виробників, зануритися в минуле, не забувати про власне коріння. З нетерпінням чекаємо на подібні фестивалі на честь, наприклад, картоплі і буряка, сала і м’яса. А чому б і ні?

Оксана ВОЛОШИНА