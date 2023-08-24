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Заборони влади не страшні: хресна хода паломників УПЦ мп рухається до Почаївської лаври

24.08.2023

Володимир Світлий

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Тернопільщина, Новини, Почаївська міська громада

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Попри заборону Ради оборони Тернопільщини й обласної ради, віряни УПЦ мп з Кам’янця-Подільського впевнено рухаються до Почаївської лаври. І зупинити пішу ходу, схоже, не під силу ні владі, ні правоохоронцям.

Нині прочани мають перейти межу між Хмельниччиною і Тернопільщиною. Чи пересічуть її? Рішення, ухвалені і Радою оборони Тернопільщини, і сесією обласної ради, будуть виконані, чи залишаться тільки декларація на папері?

Нагадаємо, хода розпочалася 19 серпня й триватиме до 25 серпня. Колону прочан, у якій, за різними підрахунками, понад дві тисячі вірян, цілодобово супроводжують правоохоронці. Вони стежать за дотриманням громадського порядку. Паломники ночують в наметах, у полі, бо в села їх люди не пускають.

Хоча дорогою подекуди вірних московської церкви частують наїдками та напоями. Для паломників організували щедру польову кухню.

Нагадаємо, у юридичному відділі УПЦ мп заявили, що влада не має повноважень забороняти хресні ходи, а зробити це можна лише в судовому порядку.

Чоловікам призовного віку, зазначають у соцмережах, – дорогою вручають повістки. А на вірянку з георгієвською стрічкою поліціянти скали протокол про адмінправопорушення.

Теги: Почаїв, Почаївська лавра, хода УПЦ МП

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