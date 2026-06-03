Міжнародна федерація фехтування дозволила росіянам і білорусам виступати під своїми прапорами

Виконавчий комітет Міжнародної федерації фехтування (FIE) ухвалив рішення про повне скасування обмежень для спортсменів і офіційних осіб з росії та білорусі.

Про це йдеться в офіційному повідомленні федерації.

Згідно з рішенням FIE, нововведення почнуть діяти вже з Чемпіонату світу серед ветеранів 2026 року, який відбудеться 22–30 липня у Гонконзі.

Відтепер представники росії та білорусі зможуть брати участь у міжнародних турнірах без попередніх обмежень.

Дозволили прапори, гімни та національну символіку

У федерації зазначили, що спортсмени та посадові особи з російськими або білоруськими паспортами матимуть право виступати під національною символікою своїх держав.

«Спортсмени та посадові особи, які мають білоруські або російські паспорти, зможуть брати участь у всіх індивідуальних та командних змаганнях FIE під їхніми відповідними національними абревіатурами, формами, прапорами та гімнами», — йдеться у повідомленні.

Рішення може викликати дискусії

Після початку повномасштабного вторгнення росії в Україну низка міжнародних спортивних федерацій запровадила обмеження для спортсменів з росії та білорусі або дозволяла їм виступати лише у нейтральному статусі.

Рішення FIE фактично повертає представникам цих країн можливість брати участь у змаганнях під державними прапорами та з використанням національної символіки.

Очікується, що нові правила можуть викликати жваву дискусію серед спортивної спільноти та національних федерацій різних країн.