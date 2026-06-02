У Теребовлянській громаді відкрили пам’ятний банер загиблому захиснику Тарасу Казнодію

У селі Довге Теребовлянської громади відкрили та освятили пам’ятний банер на честь полеглого захисника України Тараса Казнодія. Меморіальний знак встановили біля символічної могили Борців за волю України.

Про подію повідомили у Теребовлянській міській раді та Довгенській ЗОШ І–ІІ ступенів.

ідкриття та освячення банера відбулося 31 травня 2026 року.

У громаді наголошують, що такі меморіальні знаки покликані зберігати пам’ять про тих, хто віддав життя за свободу та незалежність держави.

«Людина живе, поки живе пам’ять про неї. Тарас Казнодій показав приклад великої мужності і любові до України — віддав за неї власне життя», — зазначили у Довгенській школі.

Захисник служив командиром артилерійського відділення

Тарас Казнодій народився 1990 року у селі Долина, проживав у селі Довге Теребовлянської громади.

Військовослужбовець проходив службу у Збройних силах України та був командиром відділення артилерійського взводу.

Загинув на Покровському напрямку

За інформацією Теребовлянської міської ради, воїн загинув 20 серпня 2025 року під час виконання бойового завдання на Покровському напрямку Донецької області.

Після загибелі захисник тривалий час вважався зниклим безвісти, а згодом його особу офіційно ідентифікували.

У громаді продовжують вшановувати пам’ять Героя через меморіальні заходи та встановлення пам’ятних знаків.

«Він залишиться назавжди у наших серцях, пам’яті та молитвах. Вічна та світла пам’ять Герою», — додали у навчальному закладі.

🕯️ Вічна пам’ять і слава захиснику України.