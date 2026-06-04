Судитимуть директора цегельного заводу за незаконний видобуток

Як повідомляє пресслужба обласної прокуратури, за даними слідства, упродовж 2023–2025 років підприємство видобувало супісок — суміш піску та глини, базову сировину для виробництва цегли — поза межами визначеної ліцензійної ділянки поблизу села Скородинці. До реалізації протиправної діяльності було залучено виробничі потужності підприємства, зокрема екскаватор і трактор із причепом.

Сировину переробляли на цеглу та реалізовували, фактично легалізуючи незаконно видобуті ресурси. Жодних платежів до бюджету не надходило.

Загальний обсяг незаконно видобутого супіску — 14 863 м³. За висновками експертизи, державі завдано збитків на 52,9 млн грн.

Директору повідомили про підозру у березні 2026 року.

Досудове розслідування здійснювало Чортківське РУП ГУНП в Тернопільській області за оперативного супроводу УКР ГУНП та УСР у Тернопільській області ДСР НП України і процесуального керівництва Чортківської окружної прокуратури.

Обвинувальний акт скеровано до суду за ч. 3 ст. 240 КК України. Відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину, доки її вину не буде доведено в законному порядку та встановлено обвинувальним вироком суду.