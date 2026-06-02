У Теребовлянській громаді відкрили поліцейську станцію

У селі Сущин Теребовлянської громади відкрили поліцейську станцію, яка має посилити безпеку та покращити взаємодію правоохоронців із місцевими жителями.

Про подію повідомили на офіційній сторінці громади у Facebook.

Під час урочистостей жителям представили поліцейських офіцерів громади:

👮 Василя Фриза

👮 Ярослава Наконечного

Саме вони працюватимуть у новому службовому приміщенні та відповідатимуть за забезпечення правопорядку на території громади.

Освятили приміщення та службовий автомобіль

У рамках відкриття священнослужителі освятили:

нове приміщення поліцейської станції;

службовий автомобіль правоохоронців.

Голова громади також урочисто передав поліцейським ключі від службового авто.

Святкової атмосфери заходу додали творчі виступи представників Центру культури і дозвілля міста Теребовля, які виконали патріотичні пісні.

Станція має покращити безпеку громади

У громаді наголошують, що відкриття поліцейської станції є важливим кроком для посилення безпеки та оперативного реагування на потреби мешканців.