02.06.2026 14:39

Написати

Ми у соцмережах

Передплати свободу

У Теребовлянській громаді відкрили поліцейську станцію

Громаді представили поліцейських офіцерів

02.06.2026

Яровий Роман

40

Новини, Суспільство

Поширити:

У селі Сущин Теребовлянської громади відкрили поліцейську станцію, яка має посилити безпеку та покращити взаємодію правоохоронців із місцевими жителями.

Про подію повідомили на офіційній сторінці громади у Facebook.

Під час урочистостей жителям представили поліцейських офіцерів громади:

👮 Василя Фриза
👮 Ярослава Наконечного

Саме вони працюватимуть у новому службовому приміщенні та відповідатимуть за забезпечення правопорядку на території громади.

Освятили приміщення та службовий автомобіль

У рамках відкриття священнослужителі освятили:

  • нове приміщення поліцейської станції;
  • службовий автомобіль правоохоронців.

Голова громади також урочисто передав поліцейським ключі від службового авто.

Святкової атмосфери заходу додали творчі виступи представників Центру культури і дозвілля міста Теребовля, які виконали патріотичні пісні.

Станція має покращити безпеку громади

У громаді наголошують, що відкриття поліцейської станції є важливим кроком для посилення безпеки та оперативного реагування на потреби мешканців.

«Відкриття поліцейської станції у Сущині – це ще один важливий крок до створення безпечного та комфортного середовища для жителів громади, де правоохоронці перебуватимуть поруч із людьми та оперативно реагуватимуть на їхні потреби», – йдеться у повідомленні.

Джерело: Теребовлянська міська рада

Рекомендуємо

Найбільше переглядів за 3 дні

© 2014-2025. При використанні матеріалів посилання на сайт (гіперпосилання) обов'язкове.

Написати

Ми у соцмережах