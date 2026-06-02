У Теребовлянській громаді відкрили поліцейську станцію

У селі Сущин Теребовлянської громади відкрили поліцейську станцію, яка має посилити безпеку та покращити взаємодію правоохоронців із місцевими жителями.
Під час урочистостей жителям представили поліцейських офіцерів громади:
👮 Василя Фриза
👮 Ярослава Наконечного
Саме вони працюватимуть у новому службовому приміщенні та відповідатимуть за забезпечення правопорядку на території громади.
У рамках відкриття священнослужителі освятили:
Голова громади також урочисто передав поліцейським ключі від службового авто.
Святкової атмосфери заходу додали творчі виступи представників Центру культури і дозвілля міста Теребовля, які виконали патріотичні пісні.
У громаді наголошують, що відкриття поліцейської станції є важливим кроком для посилення безпеки та оперативного реагування на потреби мешканців.
«Відкриття поліцейської станції у Сущині – це ще один важливий крок до створення безпечного та комфортного середовища для жителів громади, де правоохоронці перебуватимуть поруч із людьми та оперативно реагуватимуть на їхні потреби», – йдеться у повідомленні.