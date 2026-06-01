На Тернопільщині попереджають про можливу масовану атаку: ОВА закликає не ігнорувати тривоги

Жителів Тернопільщини закликають бути максимально уважними найближчої ночі та протягом наступної доби. Голова Тернопільської обласної військової адміністрації повідомив про отримане попередження від Сил оборони щодо ймовірного масованого повітряного удару.

За словами керівника області, у зоні потенційного ураження можуть перебувати об’єкти на території Тернопільщини, зокрема й в обласному центрі.

«Маємо чергове попередження від Сил оборони про ймовірний масований повітряний удар цієї ночі та протягом наступних 24 годин», — зазначив голова Тернопільської ОВА.

Очільник області наголосив, що жителям необхідно відповідально ставитися до повідомлень про небезпеку та не нехтувати правилами безпеки.

«Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги. Сьогодні і в наступну добу будьте особливо уважні, подбайте про свою безпеку й безпеку рідних», — йдеться у зверненні.

Моніторингові канали повідомляють про високий ризик комбінованої атаки

За інформацією моніторингових ресурсів, зберігається висока ймовірність комбінованого удару із застосуванням різних типів озброєння.

Повідомляється про:

можливу активність стратегічної авіації ;

; загрозу запусків ударних безпілотників ;

; стабільно високий рівень балістичної небезпеки.

Зокрема, моніторингові канали зазначають, що фіксується активність систем зв’язку стратегічної авіації, а також можливі пуски ударних БпЛА зі східного та південного напрямків.

Водночас офіційні структури закликають громадян орієнтуватися насамперед на повідомлення Повітряних сил ЗСУ та сигнали повітряної тривоги.

Жителів закликають подбати про безпеку

В ОВА висловили сподівання на ефективну роботу сил протиповітряної оборони, однак наголошують: особиста дисципліна та своєчасне перебування в укритті можуть врятувати життя.

У разі оголошення повітряної тривоги мешканців області просять негайно переходити в укриття та залишатися там до офіційного відбою.