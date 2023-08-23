Паломників московської церкви, які йдуть до Почаєва, не пускають у села на ночівлю (ВІДЕО)

За хресною ходою паломників московського патріархату, що всупереч заборонам рад оборони чотирьох областей, вирушила на Тернопільщину, уважно стежать не лише влада та правоохоронці, а й користувачі соцмереж.

Саме вони повідомляють про неприємні, але певною мірою очікувані перепони на шляху прочан, що намагаються дістатися Почаєва.

Хресна хода вирушила з Кам’янеччини на Хмельниччині в напрямку Тернопільської області 19 серпня.

Попри те, що релігійні масові зібрання та паломницькі марші рада оборони Хмельниччини заборонила ще в липні, близько 2 тисяч людей майже безперешкодно рухаються дорогами Хмельниччини ось уже четвертий день.

Дорогою паломників охороняє поліція, яка забезпечує охорону громадського порядку та приділяє особливу увагу безпеці дорожнього руху за маршрутами пересування учасників ходи.

На Тернопільщині більш грунтовно підготуватися до ходи прихильників русского міра, окрім ухвалення рішень на сесії облради та розпорядження голови Тернопільської ОВА, тому на території нашої області вони планують йти полями, так як на дорогах на них чекають правоохоронці.

Тим часом, за інформацією Хмельницької ОВА, влада вживає заходів, аби мінімізувати кількість паломників.

“Цьогоріч кількість учасників у рази менша, ніж у минулі роки, коли до ходи могли долучатися понад 20 тисяч вірян”, – прокоментували в Хмельницькій ОВА.

Таке лояльне ставлення влади та правоохоронців до тих, хто порушив офіційну заборону, не могли оминути увагою мешканці сусідньої з Тернопільщиною області.

Своє незадоволення вони висловили у коментарях під дописом місцевої ОВА:

“Де СБУ, де Соціальні служби? Чому поліція перетворилась на охоронну структуру мп ? Влада є прихожанами мп?” “А яка реакція на те, що серед ходаків є діти? Спека та небезпека, як бачимо, батьків не турбують.” ЧЯк ООН. Все відслідковує і дуже стурбована” “Тобто для українців не можна збиратись, а колаборантам можна. Чому в Україні не діє право, а діють подвійні стандарти?” “Тобто поліція охороняє сектантів моспатріархату, замість того щоб завернути та затримати порушників, незважаючи на те, що вони порушили заборону ОВА на проведення саме цього дійства, а також заборону будь-яких масових зібрань в правовий режим воєнного стану, бо може бути, якась картинка для російських окупантів????? По меншій мірі дивна позиція ОВА.” ” Ви мали як мінімум скласти адмін протоколи на всіх учасників, а штрафи направити для потреб захисників. Зганьбилися ви, хмельницька ова.”

Маршрут хресної ходи з Кам’янеччини на Тернопільщину зазвичай пролягає через територію Волочиської громади. Минулого року паломників на територію громади не пустили.

Таким було рішення влади тергромади, яке реалізовували небайдужі люди, правоохоронці та представники тероборони. Цього року Волочиська міська рада прийняла аналогічне рішення на позачерговій сесії, що відбулася 21 серпня.

Згідно з цим рішенням забороняється хресна хода до Свято-Успенської Почаївської Лаври вірян релігійних організацій Української православної церкви (московського патріархату) на території Волочиської міської територіальної громади.

Також цим рішення депутати міськради рекомендували відділу поліції №2 Хмельницький РУП ГУНП в Хмельницькій області вжити заходів щодо недопущення хресної ходи на території Волочиської міської громади, – повідомили у міській раді.

Про проблеми з пересуванням хресної ходи через інші населені пункти області розповіли у спільноті Kamianets PLUS. Зокрема, як йдеться у повідомленні, паломники змушені ночувати в полі меж селами, оскільки у самі села місцеві їх не пускають.

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