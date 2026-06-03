5-й тур чемпіонату області з футболу

31 травня у Вищій та першій лігах відбулися поєдинки п’ятого туру чемпіонату Тернопільської області з футболу. Пропонуємо результати матчів.

Вища ліга.

31 травня. ФК «Збараж» – «ФАТ-Вікнини» – 3:0 (2:0), «Поділля» (Васильківці) – ФК «Нараїв» – 2:0 (1:0), ФК «Борщів» – «Збруч-Агробізнес» (Підволочиськ) – 2:0 (1:0). 1 червня. «Сокіл» (Велика Березовиця) – «Агрон» (Великогаївська ОТГ) – 1 : 2( 0:2).

Окрім того, у завершальному поєдинку 4-го туру 27 травня великогаївський «Агрон» переміг ФК «Борщів» – 2:0 (1:0).

Перша ліга.

31 травня. ФК «Медобори» (Зелене) – «Борщів-2» – 4:1 (0:1), ФК «Нічлава» (Жилинці–Пилатківці, Борщівська ОТГ) – ФК «Шлях» (Шляхтинці, Байковецька ОТГ) – 1:1 (1:1), ФК «Трибухівці» – «Арсенал» (Теребовля) – 3:2 (1:0).

Після п’яти турів у Вищій лізі лідирують: «Агрон» – 12 очок, ФК «Збараж», «ФАТ-Вікнини» і ФК «Борщів» – по 9 залікових пунктів; у першій лізі – ФК «Медобори» – 13 балів, «Борщів-2», ФК «Нічлава» та ФК «Бучач» – по 7 очок.

7 червня у 6-му турі у Вищій лізі зустрінуться «Збруч-Агробізнес» – «Сокіл», ФК «Нараїв» – ФК «Борщів», «ФАТ-Вікнини» – «Поділля» (Васильківці), «Поділля» (Велика Березовиця) – ФК «Збараж».

Того ж дня у першій лізі гратимуть: ФК «Шлях» – ФК «Трибухівці», «Борщів-2» – ФК «Нічлава», ФК «Бучач» – ФК «Медобори».