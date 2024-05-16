«Агрон» та «Подоляни» зазнали поразок в аматорському чемпіонаті

У 20-му турі чемпіонату України з футболу серед аматорів 12 травня великогаївський «Агрон» на виїзді зустрічався із СК «Вільхівці» із Закарпаття, а «Подоляни» приймали «Пробій» (Городенка, Івано-Франківська область). На жаль, обидві тернопільські команди зазнали поразок.

СК «Вільхівці» (Закарпатська область) – «Агрон» (Великогаївська громада) – 2:0 (1:0).

Голи: Тарасов (45+2), Гаврилюк (90).

«Подоляни» (Тернопіль) – «Пробій» (Городенка, Івано-Франківська область) – 0:1 (0:1).

Гол: Сікач (40).

Після 18 поєдинків «Подоляни» із 33-ма очками – на другому місці, «Агрон», у якого 29 балів, – третій.

У передостанньому, 21-му турі 18 травня тернопільські команди гратимуть між собою, «Агрон» прийматиме «Подоляни».