Відбувся 3-й тур чемпіонату області з футболу у Вищій та Першій лігах

17 травня у Вищій та Першій лігах відбулися поєдинки третього туру чемпіонату Тернопільської області з футболу. Пропонуємо результати матчів.

Вища ліга.

«Поділля» (Велика Березовиця) – ФК «Нараїв» – 4:1 (2:1), ФК «Збараж» – «Збруч-Агробізнес» – 1:0 (0:0), ФК «Борщів» – «Сокіл» – 1:0 (1:0). 20 травня тур завершиться поєдинком між «Поділлям» та «Агроном».

13 травня мав ще відбутися один поєдинок другого туру між великогаївським «Агроном» і ФК «Збараж», але матч не вдалося завершити через тривалі повітряні тривоги. На момент зупинки рахунок у матчі був 0:0. Команди встигли відіграти 47 хвилин поєдинку, після чого матч призупинили. За згодою обох команд було прийнято рішення дограти матч 10 червня.

Перша ліга.

ФК «Бучач» – ФК «Шлях» (Шляхтинці) – 1:0 (0:0), ФК «Медобори» (с. Зелене) – ФК «Арсенал» (Теребовля») – 5:2 (3:0), ФК «Нічлава» (Жилинці-Пилатківці) – ФК «Трибухівці» – 2:1 (1:0).

Календар матчів

На прохання наших читачів-вболівальників пропонуємо Календар матчів у першому колі чемпіонату Тернопільської області з футболу у Вищій та Першій лігах.

Вища ліга.

4 тур. 24 травня. «Збруч-Агробізнес» – «Поділля» (Васильківці), ФК «Нараїв» – ФК «Збараж», «ФАТ-Вікнини» (Вікно) – «Поділля» (Велика Березовиця). 27 травня. «Агрон» (Великі ГаЇ) – ФК «Борщів».

5 тур. 30 травня. «Сокіл» (Велика Березовиця)– «Агрон». 31 травня. ФК «Збараж» – «ФАТ-Вікнини», «Поділля» (Вас.) – ФК «Нараїв», ФК «Борщів» – «Збруч-Агробізнес».

6 тур. 7 червня. «Збруч-Агробізнес» – «Сокіл», ФК «Нараїв» – ФК «Борщів», «ФАТ-Вікнини» – «Поділля» (Вас.), «Поділля» (В. Б.) – ФК «Збараж».

7 тур. 14 червня. «Поділля» (Вас.) – «Поділля» (В. Б.), ФК «Борщів» – «ФАТ-Вікнини», «Сокіл» – ФК «Нараїв». 17 червня «Агрон» – «Збруч-Агробізнес».

8 тур. 21 червня. «ФАТ-Вікнини» – «Сокіл», Поділля» (В. Б.) – ФК «Борщів», ФК «Збараж» – «Поділля» (Вас.). 24 червня. ФК «Нараїв» – «Агрон».

9 тур. ФК «Борщів» – ФК «Збараж», «Сокіл» – «Поділля» (В. Б.), «Агрон» – «ФАТ-Вікнини», «Збруч-Агробізнес» – ФК «Нараїв».

Перша ліга.

4 тур. 24 травня. ФК «Теребовля» – ФК «Нічлава», ФК «Шлях» – ФК «Медобори», «Борщів-2» – ФК «Бучач».

5 тур. 31 травня. ФК «Медобори» – «Борщів-2», ФК «Нічлава» – ФК «Шлях», ФК «Трибухівці» – ФК «Теребовля».

6 тур. 7 червня. ФК «Шлях» – ФК «Трибухівці», «Борщів-2» – ФК «Нічлава», ФК «Бучач» – ФК «Медобори».

7 тур. 14 червня. «Нічлава» – «Бучач», ФК «Трибухівці» – «Борщів-2», ФК «Теребовля» – ФК «Шлях».