У Вишнівці створили десерти з орнаментами вишиванок

У Вишнівецькому професійному ліцеї презентували проєкт, у якому традиційну українську вишивку відтворили у десертах та випічці. Про це повідомили на сторінці навчального закладу.

Проєкт під назвою «Солодкий код нації: вишитий на одязі, відтворений у десертах» підготували учні, випускники та педагоги ліцею до Всесвітнього дня вишиванки.

У межах ініціативи автори поєднали українські орнаменти з кондитерським мистецтвом. На світлинах показали десерти, оздоблені традиційними візерунками, а також страви, які за кольорами та композицією нагадують українську вишивку.

Серед робіт – пляцок «Вишиванка» та млинці з трьома начинками, зріз яких стилізували під орнаменти українського рушника.

У ліцеї кажуть, що ідея полягала у поєднанні народного мистецтва, сучасної кулінарії та залученні учнів до творчої презентації українських традицій.

Авторами проєкту стали майстрині виробничого навчання Ксеня Сафіян та Інна Савчук, а також викладачка спецпредметів Раїса Луб’янецька.

Анастасія ЗАДОРОЖНА