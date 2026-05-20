У Збаражі відбудеться поетичний захід та акція пам’яті до Дня Героїв і Дня вишиванки

Події відбудуться 21 травня 2026 року у Збаражі на вулиці Грушевського, 18.

У музеї проведуть відкритий поетичний мікрофон

О 11:00 у стінах музею стартує поетичний захід — Відкритий мікрофон «Схилім своє чоло в скорботі та пошані…».

Організатори запрошують до участі митців слова зі Збаражчини та гостей міста, які пишуть авторські поезії про війну та Героїв України.

Охочі виступити або дізнатися більше про подію можуть звертатися за телефоном:

📞 063 363 1256 (Іванна)

На Алеї Героїв відбудеться акція «Вишита стрічка пам’яті»

О 12:00 розпочнеться акція вшанування полеглих захисників «Вишита стрічка пам’яті. У День вишиванки Збаражчина пам’ятає…».

Ініціатива реалізується за підтримки громадської організації «Всесвітній день вишиванки» та Меморіалу Героїв.

Мета акції — започаткувати традицію вшанування та вдячності полеглим воїнам саме у День вишиванки.

Символом пам’яті стане вишита стрічка, яку учасники закріплять біля портретів загиблих Героїв Збаразької громади на Алеї пам’яті.

Організатори повідомляють, що стрічки для учасників забезпечить волонтерка та громадська активістка Олександра Михайлович.

Громаду закликають долучитися

У музеї наголошують, що такі заходи є важливою частиною збереження пам’яті про захисників України та підтримки національних традицій.

Усіх охочих запрошують долучитися до подій та разом вшанувати Героїв.