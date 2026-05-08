У Кременці на горі Бона урочисто відкрили туристичний сезон 2026

Протягом дня на території замкової гори діяли тематичні локації, які знайомили відвідувачів із туристичним та культурним потенціалом Тернопільщини. Для гостей організували містечко крафту з продукцією місцевих виробників, ярмарок туристичних маршрутів та активного відпочинку, виставку народних ремесел, а також гастролокації та фуд-корти зі стравами місцевої кухні.

Під час відкриття начальник Тернопільської ОВА Тарас Пастух наголосив, що область має величезний туристичний потенціал, який необхідно активно розвивати.

«Тернопільщина — справжній скарб із тисячами унікальних локацій. Попри те, що область займає лише 2,3% території України, тут зосереджено понад 5 тисяч цікавих об’єктів. Наше завдання — перетворити цей потенціал на сучасний туристичний продукт», — зазначив Тарас Пастух.

Також очільник ОВА повідомив про створення єдиного порталу «Туристична Тернопільщина», де планують зібрати основні туристичні маршрути та цікаві локації області.

Під час заходу представники влади поспілкувалися з готельєрами, рестораторами, краєзнавцями, крафтовими виробниками та народними майстрами щодо розвитку туристичної сфери регіону.

Відкриття туристичного сезону на горі Бона вкотре підтвердило, що Тернопільщина активно розвиває внутрішній туризм, популяризує свою культурну спадщину та готова приймати гостей навіть у непрості для країни часи.