Урочистості до Дня музеїв

19 травня у Бережанського замку відбувся урочистий захід, присвячений Міжнародному дню музеїв. Подія об’єднала музейну спільноту Тернопільщини, представників влади та діячів культури для обговорення актуальних питань галузі, відзначення найкращих фахівців та презентації новітніх цифрових інструментів для розвитку туризму.

На Тернопільщині нині функціонують 32 комунальні музеї (з них 9 – обласного підпорядкування) та 144 музеї і музейні кімнати на громадських засадах. У фондах області зберігається понад 551 тисяча музейних предметів, а забезпечують роботу цієї потужної мережі 299 працівників.

Особливого настрою додав виступ скрипкового ансамблю «Капрічіо» (керівник Ірина Драбик) – ніжна весняна мелодія скрипок і фортепіано стала вишуканим музичним початком свята.

До урочистостей долучилася заступниця начальника Тернопільської ОВА Наталія Масник. У своєму виступі вона наголосила на важливій місії музейних працівників як охоронців національної пам’яті та української ідентичності.

Під час заходу кращих працівників галузі відзначили подяками Міністерства культури України, а також грамотами Тернопільської обласної державної адміністрації – за сумлінну працю, високий професіоналізм та вагомий внесок у збереження історико-культурної спадщини.

Окрему увагу учасників привернула презентація тестової демоверсії цифрового туристичного порталу TERNOPILLYA TRAVEL, який покликаний стати сучасним інструментом для розвитку внутрішнього туризму. Платформа міститиме інтерактивні мапи, туристичні маршрути, каталоги локацій та можливості для промоції локальних послуг і туристичного бізнесу.

Після офіційної частини учасники заходу мали можливість поспілкуватися у неформальній атмосфері та відвідати екскурсію Бережанським замком, який гостинно відкрив свої історичні таємниці для музейної спільноти.

Дарія ТИХОНЮК