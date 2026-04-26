У Збаражі вшанували ліквідаторів Чорнобильської катастрофи

Молитва та спільна пам’ять

Біля меморіалу жертвам Чорнобильського лиха у парку Бурляя зібралися мешканці громади. Разом зі священнослужителями різних конфесій молилися за померлих ліквідаторів.

До заходу долучилися представники влади, установ, молодь та небайдужі жителі міста.

Подяка живим Героям

Окремо відзначили ліквідаторів, які сьогодні живуть поруч. У залі Збаразької музичної школи їм вручили пам’ятні медалі за жертовну працю.

Урок для майбутніх поколінь

Учасники заходу наголосили, що подвиг ліквідаторів став прикладом відповідальності та самопожертви. Саме вони зупинили поширення радіації та врятували мільйони людей.

Пам’ять про Чорнобильську катастрофу залишається важливим нагадуванням для суспільства.

Довідка. Що варто знати про Чорнобильську катастрофу

Чорнобильська катастрофа сталася 26 квітня 1986 року на четвертому енергоблоці Чорнобильської атомної електростанції. Внаслідок вибуху та пожежі в атмосферу потрапила велика кількість радіоактивних речовин.

Це була найбільша техногенна аварія в історії ядерної енергетики. Радіоактивне забруднення охопило значні території України, Білорусі та частини Європи.

У ліквідації наслідків брали участь сотні тисяч людей. Саме вони ціною власного здоров’я і життя зупинили подальше поширення радіації.

Сьогодні Чорнобиль залишається символом трагедії і водночас нагадуванням про відповідальність людини перед природою та майбутніми поколіннями.