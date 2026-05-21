У Тернополі медики борються за життя дівчинки, яка народилася з вагою 660 грамів

У Тернопільському обласному перинатальному центрі лікарі виходжують дівчинку, яка народилася передчасно з критично малою вагою — лише 660 грамів.

За життя маленької пацієнтки щодня бореться команда медиків, для яких кожен подих дитини має особливе значення.

Про історію порятунку немовляти повідомила у Facebook працівниця медзакладу Тетяна Небесьо.

За її словами, саме для таких складних випадків і створені спеціалізовані перинатальні центри, де новонароджені отримують висококваліфіковану допомогу та цілодобовий медичний супровід.

Лікарі використовують сучасні технології та досвід

Медики Тернопільського обласного перинатального центру застосовують сучасне обладнання, професійний досвід та інтенсивну терапію, аби допомогти дівчинці зміцніти й набратися сил.

У лікарні з особливою теплотою говорять про маленьку пацієнтку.

«660 грамів ніжності, сили та великої боротьби за життя», — так описують дівчинку працівники медичного закладу.

Кожен день — ще один крок до життя

Передчасно народжені діти з надзвичайно низькою масою тіла потребують постійного медичного нагляду та складного догляду.

Історія цієї дівчинки вкотре демонструє професіоналізм українських лікарів та важливість роботи перинатальних центрів, які щодня рятують найменших пацієнтів.