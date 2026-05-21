У Тернополі медики борються за життя дівчинки, яка народилася з вагою 660 грамів

У Тернопільському обласному перинатальному центрі лікарі виходжують дівчинку, яка народилася передчасно з критично малою вагою — лише 660 грамів.
За життя маленької пацієнтки щодня бореться команда медиків, для яких кожен подих дитини має особливе значення.
Про історію порятунку немовляти повідомила у Facebook працівниця медзакладу Тетяна Небесьо.
За її словами, саме для таких складних випадків і створені спеціалізовані перинатальні центри, де новонароджені отримують висококваліфіковану допомогу та цілодобовий медичний супровід.
Медики Тернопільського обласного перинатального центру застосовують сучасне обладнання, професійний досвід та інтенсивну терапію, аби допомогти дівчинці зміцніти й набратися сил.
У лікарні з особливою теплотою говорять про маленьку пацієнтку.
«660 грамів ніжності, сили та великої боротьби за життя», — так описують дівчинку працівники медичного закладу.
Передчасно народжені діти з надзвичайно низькою масою тіла потребують постійного медичного нагляду та складного догляду.
Історія цієї дівчинки вкотре демонструє професіоналізм українських лікарів та важливість роботи перинатальних центрів, які щодня рятують найменших пацієнтів.