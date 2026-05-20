Відійшов у Вічність бойовий медик Василь Чинчак з Тернопільщини

Сумну звістку повідомили у Бучацькій міській раді.
«З глибоким сумом повідомляємо, що 16 травня від захворювання помер військовослужбовець Василь ЧИНЧАК, 1971 року народження, житель села Сороки», — йдеться у повідомленні.
Сержант Василь Чинчак проходив службу на посаді бойового медика.
У громаді зазначають, що смерть військового стала важкою втратою для рідних, друзів, побратимів та всіх, хто його знав.
«Світла пам’ять про Василя Чинчака назавжди житиме у серцях людей, які його знали та поважали. Вічний спокій його душі», — повідомили у міській раді.
Висловлюємо щирі співчуття родині та близьким захисника.
🕯️ Вічна пам’ять і шана українському Воїну.