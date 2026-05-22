Молодіжна рада Підволочиська кличе на БУР-толоку для благоустрою громади

У Підволочиську відбудеться екологічна акція з прибирання та впорядкування громадського простору. До участі запрошують усіх небайдужих мешканців і гостей громади.

Всеукраїнська БУР-толока відбудеться:

📅 23 травня

🕙 10:00

📍 центр Підволочиська

Організатором заходу виступає Молодіжна рада Підволочиської територіальної громади.

Основною локацією для спільної роботи стане дитячий майданчик, який планують очистити та впорядкувати.

Учасників забезпечать усім необхідним

Для представників руху «Будуємо Україну Разом» (БУР) та місцевої молоді толока стане можливістю об’єднати зусилля заради покращення благоустрою громади.

Організатори повідомляють, що забезпечать волонтерів робочими рукавичками, пакетами для сміття, необхідним інвентарем та питною водою.

Від учасників очікують лише гарного настрою, зручного одягу та бажання попрацювати на користь громади.

Громаду закликають долучатися

У Молодіжній раді наголошують, що такі ініціативи не лише допомагають зробити населений пункт чистішим, а й формують культуру спільної відповідальності та активної участі у житті громади.