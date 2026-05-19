19.05.2026

У Кременці серед ночі загорівся автомобіль Renault Laguna

У Кременці вночі сталася пожежа легкового автомобіля «Renault Laguna». Інцидент трапився близько 01:48.

19.05.2026

Яровий Роман

Вогонь швидко охопив авто

Мешканці одного з районів міста помітили займання автомобіля та викликали рятувальників.

За попередньою інформацією, вогонь швидко поширився легковиком. На місце події оперативно прибули працівники ДСНС.

Пожежу ліквідували рятувальники

Завдяки оперативним та злагодженим діям рятувальників пожежу вдалося локалізувати й повністю загасити.

Площа займання становила близько 5 квадратних метрів.

Унаслідок пожежі автомобіль отримав пошкодження. На щастя, постраждалих немає.

Причини займання встановлюють

Наразі причини виникнення пожежі встановлюють відповідні служби.

