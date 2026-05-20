У справі про «порноофіси» затримали п’ятьох фігурантів: під час обшуків вилучили елітні авто та мільйони готівки

Правоохоронці оприлюднили нові деталі масштабної антикорупційної операції щодо ймовірного прикриття діяльності так званих «порноофісів» посадовцями Національної поліції.

20.05.2026

Яровий Роман

52

Кримінал, Новини

Наразі у справі затримано п’ятьох учасників схеми, їм уже повідомлено про підозру.

Під час обшуків вилучили автопарк, зброю та мільйони гривень

За інформацією слідства, під час обшуків у фігурантів вилучили:

  • шість елітних автомобілів;
  • п’ять швейцарських годинників;
  • вогнепальну та холодну зброю;
  • мобільні телефони;
  • готівку в різних валютах на суму понад 22,6 млн гривень.

Підозри отримали керівники поліції кількох областей

Серед підозрюваних — посадовці Нацполіції та посередник, який, за даними слідства, координував передачу неправомірної вигоди.

Водію автогосподарства ДУ «Центр обслуговування підрозділів МВС», якого слідство вважає посередником, інкримінують підбурювання та пособництво в одержанні неправомірної вигоди в особливо великому розмірі.

Також про підозру повідомили:

  • начальнику ГУНП в Івано-Франківській області;
  • його заступнику;
  • першому заступнику начальника ГУНП у Тернопільській області;
  • заступнику начальника ГУНП у Житомирській області.

Їхні дії кваліфіковано за ч. 4 ст. 368 КК України — одержання неправомірної вигоди службовою особою в особливо великому розмірі за попередньою змовою групою осіб.

Слідство триває

Наразі готуються клопотання до суду щодо обрання підозрюваним запобіжних заходів.

Правоохоронці заявляють, що слідчі дії тривають.

Джерело: Руслан Кравченко – Генеральний прокурор

Теги: прокуратура, корупція, СБУ, нацполіція

