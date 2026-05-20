У справі про «порноофіси» затримали п’ятьох фігурантів: під час обшуків вилучили елітні авто та мільйони готівки

Наразі у справі затримано п’ятьох учасників схеми, їм уже повідомлено про підозру.

Під час обшуків вилучили автопарк, зброю та мільйони гривень

За інформацією слідства, під час обшуків у фігурантів вилучили:

шість елітних автомобілів;

п’ять швейцарських годинників;

вогнепальну та холодну зброю;

мобільні телефони;

готівку в різних валютах на суму понад 22,6 млн гривень.

Підозри отримали керівники поліції кількох областей

Серед підозрюваних — посадовці Нацполіції та посередник, який, за даними слідства, координував передачу неправомірної вигоди.

Водію автогосподарства ДУ «Центр обслуговування підрозділів МВС», якого слідство вважає посередником, інкримінують підбурювання та пособництво в одержанні неправомірної вигоди в особливо великому розмірі.

Також про підозру повідомили:

начальнику ГУНП в Івано-Франківській області;

його заступнику;

першому заступнику начальника ГУНП у Тернопільській області;

заступнику начальника ГУНП у Житомирській області.

Їхні дії кваліфіковано за ч. 4 ст. 368 КК України — одержання неправомірної вигоди службовою особою в особливо великому розмірі за попередньою змовою групою осіб.

Слідство триває

Наразі готуються клопотання до суду щодо обрання підозрюваним запобіжних заходів.

Правоохоронці заявляють, що слідчі дії тривають.