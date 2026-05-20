Чортківські танцівники стали діамантовими чемпіонами України

Фінал чемпіонату проходив у Львові з 15 по 17 травня.

До фіналу потрапили лише найкращі

Упродовж сезону 2025-2026 років чемпіонат складався з 10 відбіркових турів по всій Україні.

У фіналі змагалися лише золоті та діамантові призери попередніх етапів.

Оцінювали виступи міжнародні судді з: Нідерландів, Данії, Німеччини, Франції, Іспанії, Румунії та України.

Real D.Fam увійшла до ТОП-20 України

Команда Real D.Fam, до складу якої входять діти та підлітки віком 13-18 років, виступала у дорослій категорії без вікових обмежень.

Серед понад 120 команд танцівники з Чорткова:

увійшли до ТОП-20 найкращих команд України;

здобули звання Діамантових чемпіонів України;

отримали грошову винагороду — 50 тисяч гривень.

Juicy Kids стали чемпіонами у своїй категорії

Команда Juicy Kids, у якій займаються 17 дівчат віком 8-11 років, також показала високий результат.

Юні танцівниці увійшли до ТОП-20 серед понад 80 команд, посіли 8 місце у фіналі і стали Діамантовими чемпіонами у своїй віковій категорії.

У Чорткові пишаються юними талантами

У Чортківській міській раді привітали колективи та керівницю Світлану Міщенко з перемогою.

«Ми щиро пишаємось нашими дітьми, які вкотре довели: вік не є перешкодою для великих досягнень», — зазначили у міськраді.