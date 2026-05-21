Гігантська вишиванка над ратушею: у Бережанах створили святковий символ до Дня вишиванки

У Бережанах до Дня вишиванки на фасаді міської ратуші встановили масштабну вишиту сорочку, над створенням якої працювали близько пів року.

Про унікальну інсталяцію повідомила у Facebook Оксана Муравльова.

Підготовка до проєкту розпочалася ще наприкінці 2025 року. Ідею приурочили до 20-річчя Всесвітнього дня вишиванки.

До створення великої сорочки долучилися:

місцеві майстрині;

працівники освітньої сфери;

жителі громади.

Орнамент виконали у традиційних для Бережанщини червоно-чорних кольорах із поєднанням квіткових та геометричних мотивів.

Вишиванка стала окрасою ратуші

Готову сорочку закріпили на фасаді ратуші, де вона стала центральною частиною святкової фотозони.

Організатори не приховують емоцій після завершення тривалої роботи.

«От вона й зайняла своє почесне місце на ратуші. Пів року роботи, клопотів, хвилювань позаду», — зазначено у дописі.

Символ єдності та традицій

У Бережанах сподіваються, що незвична інсталяція стане однією з головних локацій до Дня вишиванки та привертатиме увагу до українських традицій і народного мистецтва.

Гігантська сорочка над ратушею вже стала яскравим символом свята та об’єднання громади навколо національної культури.