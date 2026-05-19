Духовно-культурне свято у Бережанах

У велике духовно-культурне свято вилився творчий звіт художньої самодіяльності Бережанського агротехнічного інституту під гаслом «Герої у наших серцях». А почався він ще у фойє культурного центру навчального закладу виставкою чудотворних ікон із авторської колекції знаної у нашому краї почесної професорки Віденського міжнародного університету, лікарки, письменниці, діячки культури Марії Тройчак із Тернополя. Вона відвідала понад 50 країн світу, звідки привезла понад 250 реліквій.

Відкриваючи виставку, священник Бережанської церкви св. Трійці УГКЦ о.Василь Онищук розповів присутнім про значення ікон у духовному житті віруючих. Духівник обласної організації Українського фонду культури, член НСЖУ о.Богдан Зінченко наголосив на надзвичайній цінності таких чудотворних ікон для духовного збагачення віруючих та особливо молоді.

Представляючи авторку виставки, голова Спілки слов’янських письменників України, очільник обласної організації Українського фонду культури Володимир Барна зазначив, що Марія Тройчак є членкинею Асоціації лікарів-католиків України, заступницею голови обласного фонду культури, НСЖУ, НТШ, а також учасницею Місії Апостолів – паломників від Зарваниці до Гарабандалу: Україна-Іспанія.

Авторка виставки ікон М. Тройчак зауважила, що вона збирала їх упродовж двох десятків років, серед них – греко-католицькі, православні й католицькі чудотворні ікони Європи та Святої землі. Автор статті особисто переконався, що вони мають надзвичайну чудодійну силу, бо не лише оберігають, а й зцілюють, якщо людина вірить у Бога.

Після відкриття виставки учасники та гості заповнили зал культурного центру закладу, де відбувся звіт окремих виконавців і колективів художньої самодіяльності. Він почався драматичною постановкою театрального гурту під орудою Лесі Метельської «Стрілецька доля» за мотивами роману «Заметіль» письменника-земляка Романа Купчинського. Тему війни та національно-патріотичних змагань озвучили піснями солісти: Олег Плонка – «Свічечка гасне, а біль не згасає», Христина Пелих – «Не залишай», Богдан Іванишин – «Чекатиму». А також прозвучав твір «Солдат» у виконанні чоловічого ансамблю «Октава». У цих творах йдеться про біль втрат наших людей під час російсько-української війни, переживання і вболівання матерів, сестер, рідних за долю синів і дочок України. На такій же високій ноті вплелися у канву тематичного звіту виступи квартету «Оксамит» піснею «Моя Україна», жіночого тріо «Вишневий цвіт» – «Обійми мене», а також хореографічного колективу «Фаворит».

Свої мазки у творче полотнище мистецько-духовного дійства вписали талановиті виконавці Ярослав Окунь, Кароліна Сута, Соломія Бабич. А завершальним акордом була композиція «Ми Україна» у виконанні солістів і творчих колективів художньої самодіяльності інституту.

Підбиваючи підсумки творчого звіту, голова обласного журі, народний поет України, культурно-освітній та громадський діяч Володимир Барна підкреслив високий рівень виконання, майстерність і патріотизм усіх учасників. Він вручив Почесні грамоти Українського фонду культури директору інституту, доктору економічних наук, професору Мирону Жибаку та заступнику директора Володимиру Зайчуку, а дипломи, грамоти та відзнаки переможців – усім учасникам творчого звіту та керівникам. Своє захоплення висловив заступник голови обласного журі, діяч культури і мистецтва Ігор Козловський. Від імені керівництва закладу заступниця директора Бережанського агротехнічного інституту Степанія Білик висловила щиру подяку усім учасникам творчого звіту за активну участь і патріотизм.

Степан МАЙНА, секретар обласного журі, методист навчально-методичного центру профтехосвіти у Тернопільській області, член НСЖУ