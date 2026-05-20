У четвер, 21 травня, українців закликають долучитися до акції пам’яті біля Алей Героїв, пам’ятних дошок та місць вшанування. Всеукраїнська акція «Вишита стрічка памʼяті» відбудеться у День вишиванки. Символом вдячності та пам’яті стане вишита стрічка, яку пропонують прикріплювати біля портретів полеглих захисників і захисниць України.

Мета ініціативи — започаткувати нову традицію вшанування полеглих захисників України.

«Завдяки любові українців до цього свята, День вишиванки має свій особливий світлий, радісний, щирий настрій. Утім щодня українці повинні памʼятати завдяки кому мають можливість бути вільними, одягати вишиванку, спілкуватись українською мовою», — зазначають організатори.

Участь в ініціативі можуть взяти всі охочі. Окремо організатори звертаються до освітянської спільноти із закликом активно залучати до акції учнів та студентів, щоб вони памʼятали ціну свободи та розуміли культуру памʼяті як невідʼємний канон життя сьогодні і в майбутньому.

Вишиту стрічку можна створити власноруч або придбати в крамницях товарів для рукоділля чи канцелярських магазинах із відділами для творчості.

День вишиванки — міжнародне свято, покликане зберігати та популяризувати традицію носіння вишитої сорочки як символу української ідентичності, свободи та незламності.

«Обрана символом вдячності вишита стрічка, яку ми пов’язуємо біля меморіалів, на Алеях Героїв чи в закладах освіти, підкреслює нерозривний зв’язок із нашими воїнами та глибоку шану до їхнього подвигу, – йдеться у дописі Тернопільської ОВА. – Цей символічний жест є втіленням нашої дбайливості, відповідальності та любові, з якими ми обіцяємо вічно пам’ятати кожного, хто поліг за Україну».

Організатори, ГО «Всесвітній день вишиванки» та платформа «Меморіал», заохочують учасників додавати до акції власні творчі ідеї.

Ольга СЕНЬКІВ