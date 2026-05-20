Захисник Михайло Медведик повертається з полону: у Чорткові громада готує урочисту зустріч

Про це повідомили у Чортківській міській раді.
Урочиста зустріч воїна запланована на:
📅 23 травня 2026 року
🕘 09:00
📍 площа Героїв Євромайдану, Чортків
У міськраді закликають мешканців громади прийти та підтримати захисника.
🇺🇦 Із собою просять принести українські прапори та квіти.
«Покажемо Михайлу, що ми чекали. Що ми пам’ятаємо. Що ми усі — разом», — зазначають організатори.
Окрім зустрічі військовослужбовця, на площі Героїв Євромайдану відбудеться поминальна панахида, присвячена захисникам і захисницям України, які загинули у боротьбі за незалежність держави.
Під час заходу також проведуть церемонію нагородження діючих військовослужбовців та ветеранів війни.
Їм вручать найвищу відзнаку Чортківського міського голови — «За честь і відвагу».
Громаду закликають долучитися до події та разом зустріти Героя, який повертається додому.