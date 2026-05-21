Чортківщина у скорботі: на війні загинув старший сержант Віталій Лебедєв

Чортківська громада отримала трагічну звістку про загибель військовослужбовця Віталія Лебедєва, який майже два роки вважався безвісти зниклим.

Сумну інформацію повідомили у громаді.

Лебедєв Віталій Петрович, 1971 року народження, служив старшим сержантом, стрільцем-солдатом механізованого батальйону.

До лав Збройних сил України чортків’янина мобілізували у червні 2022 року.

На жаль, стало відомо, що 25 листопада 2024 року військовий загинув під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Дальнє Донецької області.

Майже два роки рідні та близькі жили надією та чекали на звістку про його повернення.

Героя зустрічатимуть у Чорткові

Громаду закликають гідно зустріти полеглого Захисника.

🕯️ У неділю, 24 травня, о 13:00

📍 Собор Верховних Апостолів Петра і Павла, м. Чортків

саме тут відбудеться зустріч тіла Героя.

Висловлюємо щирі співчуття родині, побратимам та всім, хто знав Віталія Лебедєва.

🕯️ Вічна пам’ять і слава українському Захиснику.