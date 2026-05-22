Відійшов у вічність засновник тернопільського «Інваспорту» Олег Юзчишин

Тернопільщина втратила людину, яка стала символом розвитку адаптивного спорту та підтримки людей з інвалідністю. На 77-му році життя відійшов у вічність Олег Степанович Юзчишин — засновник Тернопільського регіонального центру з фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю «Інваспорт».
Сумну звістку повідомила установа «Sport Ternopil».
Олег Юзчишин був Заслуженим працівником фізичної культури і спорту України та одним із головних творців системи адаптивного спорту на Тернопільщині.
Саме він став засновником:
Упродовж багатьох років Олег Степанович працював над тим, щоб люди з інвалідністю мали можливість не лише проходити реабілітацію, а й розвиватися у спорті та досягати високих результатів.
Завдяки його праці та наполегливості сотні спортсменів отримали шанс представляти Тернопільщину та Україну на всеукраїнських і міжнародних змаганнях.
Колеги та вихованці згадують Олега Юзчишина як мудру, чуйну та надзвичайно віддану своїй справі людину.
Його внесок у розвиток безбар’єрного спортивного середовища та підтримку особливих атлетів залишиться важливою частиною спортивної історії Тернопільщини.
Світла пам’ять про Олега Степановича житиме у серцях рідних, друзів, колег, спортсменів та всіх, кому він допоміг знайти себе у спорті й житті.
🕯️ Щирі співчуття рідним та близьким.