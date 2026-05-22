Відійшов у вічність засновник тернопільського «Інваспорту» Олег Юзчишин

Людина, яка присвятила життя спорту та реабілітації

22.05.2026

Яровий Роман

Новини, Спорт

Олег Степанович Юзчишин. Фото: Тернопільський регіональний центр та ДЮСШІ “Інваспорт”
Тернопільщина втратила людину, яка стала символом розвитку адаптивного спорту та підтримки людей з інвалідністю. На 77-му році життя відійшов у вічність Олег Степанович Юзчишин — засновник Тернопільського регіонального центру з фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю «Інваспорт».

Сумну звістку повідомила установа «Sport Ternopil».

Олег Юзчишин був Заслуженим працівником фізичної культури і спорту України та одним із головних творців системи адаптивного спорту на Тернопільщині.

Саме він став засновником:

  • Тернопільського центру «Інваспорт»;
  • дитячо-юнацької спортивної школи для осіб з інвалідністю.

Упродовж багатьох років Олег Степанович працював над тим, щоб люди з інвалідністю мали можливість не лише проходити реабілітацію, а й розвиватися у спорті та досягати високих результатів.

Завдяки його праці та наполегливості сотні спортсменів отримали шанс представляти Тернопільщину та Україну на всеукраїнських і міжнародних змаганнях.

Світла пам’ять про людину великого серця

Колеги та вихованці згадують Олега Юзчишина як мудру, чуйну та надзвичайно віддану своїй справі людину.

Його внесок у розвиток безбар’єрного спортивного середовища та підтримку особливих атлетів залишиться важливою частиною спортивної історії Тернопільщини.

Світла пам’ять про Олега Степановича житиме у серцях рідних, друзів, колег, спортсменів та всіх, кому він допоміг знайти себе у спорті й житті.

🕯️ Щирі співчуття рідним та близьким.

Теги: Тернопіль, «Інваспорт», Олег Юзчишин

