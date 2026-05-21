На Об’їзній у Тернополі зіткнулися Mercedes та Audi: четверо людей у лікарні

У Тернополі на вулиці Об’їзній сталася дорожньо-транспортна пригода, внаслідок якої травмувалися четверо людей. Аварія трапилася 20 травня близько 17:50.

Про обставини ДТП повідомили у поліції Тернопільської області.

На місце події виїжджала слідчо-оперативна група Тернопільського районного управління поліції.

За попередніми даними правоохоронців, житель Львівської області, керуючи автомобілем Mercedes-Benz C 220 CDI, під час виїзду з другорядної дороги на головну не надав перевагу в русі та допустив зіткнення з Audi A4.

До лікарні госпіталізували чотирьох потерпілих

Унаслідок сильного удару тілесні ушкодження отримали:

водій Mercedes-Benz;

водій Audi;

двоє пасажирів транспортних засобів.

Усіх постраждалих госпіталізували до медичних закладів із травмами різного ступеня тяжкості.

Поліція перевіряє водіїв на алкоголь

У правоохоронців повідомили, що в обох водіїв відібрали зразки крові для перевірки на вміст алкоголю.

Наразі вирішується питання щодо відкриття кримінального провадження за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України — порушення правил безпеки дорожнього руху.

Обставини автопригоди встановлюються.

