На Об’їзній у Тернополі зіткнулися Mercedes та Audi: четверо людей у лікарні

У Тернополі на вулиці Об’їзній сталася дорожньо-транспортна пригода, внаслідок якої травмувалися четверо людей. Аварія трапилася 20 травня близько 17:50.
Про обставини ДТП повідомили у поліції Тернопільської області.
На місце події виїжджала слідчо-оперативна група Тернопільського районного управління поліції.
За попередніми даними правоохоронців, житель Львівської області, керуючи автомобілем Mercedes-Benz C 220 CDI, під час виїзду з другорядної дороги на головну не надав перевагу в русі та допустив зіткнення з Audi A4.
Унаслідок сильного удару тілесні ушкодження отримали:
Усіх постраждалих госпіталізували до медичних закладів із травмами різного ступеня тяжкості.
У правоохоронців повідомили, що в обох водіїв відібрали зразки крові для перевірки на вміст алкоголю.
Наразі вирішується питання щодо відкриття кримінального провадження за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України — порушення правил безпеки дорожнього руху.
Обставини автопригоди встановлюються.
