У Шумську зустрінуть Захисника Андрія Кузьмича, звільненого з полону

У Шумській громаді готуються до особливої та зворушливої події — зустрічі українського військового, який повернувся з російського полону.
Мова про жителя села Стіжок Андрія Кузьмича, якого було звільнено 24 квітня 2026 року.
Урочиста зустріч Героя пройде:
📅 21 травня 2026 року
🕓 16:00
📍 площа Героїв Майдану, м. Шумськ
Мешканців громади закликають прийти, аби особисто привітати воїна та підтримати його після повернення додому.
Організатори наголошують, що повернення українських військових із полону є важливою та емоційною подією для всієї громади.
Шумчан просять долучитися до зустрічі, щоб показати Андрію Кузьмичу вдячність, підтримку та єдність.
Цей день стане символом незламності українських воїнів та віри у повернення кожного Захисника додому.