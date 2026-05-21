У Шумську зустрінуть Захисника Андрія Кузьмича, звільненого з полону

У Шумській громаді готуються до особливої та зворушливої події — зустрічі українського військового, який повернувся з російського полону.

Мова про жителя села Стіжок Андрія Кузьмича, якого було звільнено 24 квітня 2026 року.

Урочиста зустріч Героя пройде:

📅 21 травня 2026 року

🕓 16:00

📍 площа Героїв Майдану, м. Шумськ

Мешканців громади закликають прийти, аби особисто привітати воїна та підтримати його після повернення додому.

Громаду запрошують підтримати Захисника

Організатори наголошують, що повернення українських військових із полону є важливою та емоційною подією для всієї громади.

Шумчан просять долучитися до зустрічі, щоб показати Андрію Кузьмичу вдячність, підтримку та єдність.

Цей день стане символом незламності українських воїнів та віри у повернення кожного Захисника додому.