У Тернополі шахраї виманили у 77-річної жінки майже пів мільйона гривень

У Тернополі жертвою телефонних шахраїв стала 77-річна місцева жителька. Псевдобанкіри переконали пенсіонерку, що її заощадження перебувають під загрозою, і змусили переказати всі кошти на чужий рахунок.

Загальна сума збитків склала 497 869 гривень.

Як повідомили у поліції, до правоохоронців звернулася тернополянка 1949 року народження.

За словами потерпілої, невідомі телефонували їй одночасно з мобільних та стаціонарних номерів, представляючись працівниками служби безпеки банку.

Шахраї діяли за поширеною схемою:

повідомили про нібито кібератаку;

переконували, що гроші можуть викрасти;

створювали атмосферу терміновості та паніки;

наказали переказати кошти на так званий «безпечний рахунок».

Під психологічним тиском жінка самостійно здійснила переказ майже пів мільйона гривень.

Поліція відкрила кримінальне провадження

Слідчі Тернопільського районного управління поліції розпочали кримінальне провадження за ч. 4 ст. 190 КК України — шахрайство в особливо великих розмірах або вчинене організованою групою.

Наразі правоохоронці спільно з фахівцями з кібербезпеки встановлюють осіб, причетних до злочину, та намагаються відстежити рух коштів.

Санкція статті передбачає від 5 до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Як не стати жертвою шахраїв

Поліцейські вкотре нагадують: