У Тернополі шахраї виманили у 77-річної жінки майже пів мільйона гривень

У Тернополі жертвою телефонних шахраїв стала 77-річна місцева жителька. Псевдобанкіри переконали пенсіонерку, що її заощадження перебувають під загрозою, і змусили переказати всі кошти на чужий рахунок.
Загальна сума збитків склала 497 869 гривень.
Як повідомили у поліції, до правоохоронців звернулася тернополянка 1949 року народження.
За словами потерпілої, невідомі телефонували їй одночасно з мобільних та стаціонарних номерів, представляючись працівниками служби безпеки банку.
Шахраї діяли за поширеною схемою:
Під психологічним тиском жінка самостійно здійснила переказ майже пів мільйона гривень.
Слідчі Тернопільського районного управління поліції розпочали кримінальне провадження за ч. 4 ст. 190 КК України — шахрайство в особливо великих розмірах або вчинене організованою групою.
Наразі правоохоронці спільно з фахівцями з кібербезпеки встановлюють осіб, причетних до злочину, та намагаються відстежити рух коштів.
Санкція статті передбачає від 5 до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Поліцейські вкотре нагадують: